Milletvekili Aydemir: ‘Biz kalbiyiz, samimiyiz’ Milletvekili Aydemir Erzurum taleplerini sundu Aydemir: ‘Dış politikada destan yazıyoruz’ Aydemir Cumhurbaşkanlığı bütçesini değerlendirdi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Dava’nın milli irade davası olduğunu işaret ederek, ‘Milletimizle yürek frekansımız birebir örtüşüyor; biz insanların gözüne baktığımızda onun yüreğindekini alan bir kadroyuz, biz kalbîyiz, kalbî; asla hesap yaparak yürümüyoruz, samimiyiz. ‘ dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi

Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemiyle iki buçuk yılda alınan mesafenin eşsiz olduğu kanaati taşıdıkları, özellikle dış politikada destan yazıldığını ifade eden Milletvekili Aydemir, ‘On sekiz yıldır aldığımız mesafe ortada. Dünya parmak ısırıyor, dünya gıptayla yaklaşıyor, muhalefet biteviye ezberleri dillendiriyor.’ vurgusunu yaptı.

Aydemir’den Erzurum Talepleri

Diyanet işleri Başkanlığı nezdinde Erzurum’daki imam hatip açığının giderilmesi talebini sunan Milletvekili Aydemir, Savunma Sanayi Başkanlığı kaydında Erzurum’daki ağır bakım tamir fabrikasında özel bir fabrika yapılmasını istedi.

‘Muhalefet ne kadar nitelikli olursa biz oradan istifade ederiz’

Muhalefetin devlet yönetiminden bihaber olduğu ve ezberledikleri sloganlarla siyaset yaptığını kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Güzel olanı taklit edin, bize bakın, hisse kapın, mesafe alın. Ha bire aynı yerde durup, amiyane ifadesiyle debelenip durmayın.” Böyle olduğu zaman biz üzülüyoruz. Muhalefet ne kadar nitelikli olursa biz oradan istifade ederiz. ‘ diye konuştu.

Aydemir Cumhurbaşkanlığı Bütçesinde Konuştu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi görüşmelerinin son etabında Cumhurbaşkanlığı Bütçesi üzerinde değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Aydemir, sistemin fonksiyonelliğine dikkat çekti, Savunma Sanayi, Diyanet işleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Milli Saraylar kaydında tespitlerini aktardı.

‘On sekiz yıldır aldığımız mesafe ortada’

Muhalefet kesiminin yaklaşımına tepki veren Milletvekili Aydemir, ‘ Türkçemizde müflis tüccar eski defterleri karıştırırmış diye hoş bir aforizma var. Fark ediyor musunuz ki söylemleri üç aşağı beş yukarı aynı muhalefetin “Saray, saray odası, uçan saray.” Hamule olmayınca, birikim olmayınca, ülke yönetimine dair böyle ciddi bir altyapı olmayınca sloganlarla konuşursunuz, yapacağınız başka bir şey yok. On sekiz yıldır aldığımız mesafe ortada. Dünya parmak ısırıyor, dünya gıptayla yaklaşıyor, onlar biteviye o ezberleri dillendiriyor. ‘ kaydını düştü.

Muhalefetin Lgbt Takıntısına Sert Tepki

Bir HDP Milletvekilinin “Baroların kongrelerini ertelediler, AK Parti kendi kongrelerini yapıyor.” Sözleriyle Diyanet İşleri Başkanlığı hakkındaki görüşlerine cevap veren Milletvekili Aydemir, ‘ Dünyadan bihaberler ki , bizim kongreler ertelendi. Bir başkası, Diyanetle ilgili bir not düşüyor: LGBT. LGBT’yle Diyaneti ilişkilendiriyor. Ya, Diyanet İşleri, Diyanet Başkanlığı bizim dinimizi, en yüksek değerimizi ifade ediyor. Cenabı Hakk’ın emirlerini elbette ki hem tebliğ edecek hem yayınlayacak, bundan doğal ne var? Ne yapacağız? Sen mutlu ol diye biz oraya hakikati alt üst mü edeceğiz?

Böyle bir şey yok. Milyonu filan ben anlamam, istersen trilyon olsun, ilahi hakikat neyse onu söyleriz. İnananlar bunu bekliyor arkadaşlar. Diyanet İşleriyle ilgili elbette benim de mesela beklentim var, sahadayım. İlgili, çok ciddi miktarda imam açığımız var, gittiğimiz her yerde bize böyle bir taleple yöneliyor insanlarımız. Bunu konuşalım, vatandaşın talebi bu. Saray odasını geçelim, bırakın, bunlar ezber, bunlar vatandaşta bir aksülamel, bir yansıma oluşturmuyor. Bırakın bunu. ‘ dedi.

‘Hakikati perdeleyemezsiniz’

HDP Milletvekili Garo Paylan’ın ‘Papaz açığı da var’ şeklindeki sözlerine karşılık veren Milletvekili Aydemir, ‘ Papaz açığını da sen söyle kardeşim, ben mi söyleyeceğim. Varsa öyle bir açık söyle sen, varsa öyle bir açığı söyle. Bak biz onlara da açığız. Şu kadro, şu AK Kadro inanç özgürlüklerinin önünde zerre kadar mânia, engel bırakmamış bir kadrodur, kim olursa olsun. Bölücü, yıkıcı olmamak kaydıyla, biz zemini pirüpak etmişiz elhamdülillah, bununla iftihar ediyoruz. Aslında siz böyle görüntüde zahiren, tenkit ederken gıyabımızda da ben biliyorum ki hakkı teslim ediyorsunuz, birçoğunuzu ben biliyorum. Çünkü hakikati perdeleyemezsiniz, hakikat orta yerde duruyor. ‘ diye konuştu.

Savunma Sanayii Başkanlığı

Sunumunda Savunma Sanayisinde alınan mesafeyi dile getiren Milletvekili Aydemir, ‘ ATAK, Bayraktar, ANKA, GÖKBEY, Akıncı, UFUK, HİSAR, KORKUT, SUNGUR, GÖKTUĞ, AKYA, KARAOK, ATMACA Bunlar, vatansever kıvamı, kat sayısı yüksek herkesi çok mutlu ediyor. Savunma Sanayii Başkanlığıyla iftihar ediyoruz, hakikaten çağ atlattınız savunma sanayisinde. ‘ ifadesine yer verdi.

Aydemir’den Erzurum Talebi

Savunma Sanayii Başkanlığı nezdinde Erzurum’a yönelik bir talebi gündeme taşıyan Milletvekili Aydemir, ‘Elbette ki beklentilerimiz de var Erzurum’da ağır bakım tamir fabrikası var, oraya mesela özel bir fabrika yapılabilir bizim için; böyle bir talebimi de kayda geçiyorum ve size hakikaten yaptıklarınızdan dolayı minnettar olduğumu söylüyorum. ‘ dedi.

İletişim Başkanlığı

İletişim Başkanlığına yönelik değerlendirmelerini paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘ Ben gazeteciyim, İletişim Başkanlığı bir özel formattır, bir özel dizayndır. İletişim Başkanlığı hayat bulduktan sonra Türkiye’yi tanıtma, Türkiye’yi anlatma, hakikatleri zemine yayma noktasında çok özel bir hâl gelişti ve İletişim Başkanımız Fahrettin Altun Bey ismini anmak lazım çünkü marifet iltifata tabidir aktarımıyla, anlatımıyla, tarzıyla, üslubuyla ve vukufiyetiyle hakikaten Sayın Cumhurbaşkanımıza yakışır hâlde İletişim Başkanlığını götürüyor, ona da çok teşekkür ediyoruz. ‘ dedi.

Milli Saraylar

Millî Saraylarda milleti, milli kültürü ifade eden değerlerin ifade edildiğini belirten Milletvekili Aydemir, Ben orası için de özellikle bir talepte bulunacağım. Elbette biliyorum ki dijital zemine inşa edilmiş çok sayıda materyal var ancak bence bu kifayet etmiyor, yetmiyor, dahası olması lazım. Şimdi, ben şunu görüyorum: Sosyal medyada, buradaki arkadaşlarımızın hepsi biliyor, takip ediyor ki artık insanlar bir dakikalık materyali bile takip etmekten imtina ediyor, daha kısa süreli ama böyle künhüne inecek özde materyallerle kültürümüzü aktarırsak çok daha iyi olur diye düşünüyorum. ‘ paylaşımını yaptı.

‘Dış politikada hakikaten destan yazıyoruz’

Milletvekili Aydemir, ‘Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemiyle şu iki buçuk yılda aldığımız mesafenin eşsiz olduğu kanaatindeyim, özellikle dış politikada hakikaten destan yazıyoruz ve bir şeyi merak ediyorum, bu arkadaşlarımızdan bir şeyi merak ediyorum, çok samimi, kalbî soruyorum: Mesela iktidar olsalardı karşı taraf Azerbaycan mevzusunda nasıl bir adım atarlardı, merak ediyorum ben. Samimi söylüyorum ki söyleyemezlerdi. ‘ göndermesini yaptı.

‘Cumhurbaşkanımızın o direkt, yürekli, mert, delikanlı duruşu’

Milletvekili Aydemir, ‘Yani Cumhurbaşkanımızın o direkt, yürekli, mert, delikanlı duruşunun zerresi bile bunlardan çıkmazdı, söyleyemezlerdi. Nasıl bir duruşu, Karabağ mevzusunda nasıl bir hâli olacaktı bunların? Öyleyse, arkadaşlar, şunu söylemek istiyorum: Biz ekmeği artırmışız, biz huzuru bütün bir zemine yaygın hâle getirmişiz, biz insanları mutlu, müreffeh hâlde yaşatır durumdayız ve Allah’ın izniyle göreceğiz, inşallah zaman geçiyor, işte, iki buçuk yıl geçti iki buçuk yıl sonra da göreceğiz bunları ki milletimiz şu kadroyu o gün de yani 2023’te de kahir ekseriyetiyle iş başında tutacak ve başladıklarımızı çok daha ileri noktalara götüreceğiz, doruklara götüreceğiz; ben bundan eminim. ‘ dedi.

Milletvekili Aydemir, ‘Milletimizle yürek frekansımız birebir örtüşüyor; biz insanların gözüne baktığımızda onun yüreğindekini alan bir kadroyuz, biz kalbîyiz, kalbî; asla hesap yaparak yürümüyoruz, samimiyiz. ‘ vurgusunda bulundu.

