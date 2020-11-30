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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uluslararası zirvede Büyükşehir’in projesi konuşuldu

İHA

Uluslararası zirvede Büyükşehir’in projesi konuşuldu

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin, Avrupa Birliği (AB) Şehir Eşleştirme Programı kapsamında yürüttüğü “Çevreci Kış Turizmi İşbirliği Projesi” uluslararası zirvede geniş yankı uyandırdı. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’nın koordinasyonunda, Türkiye Belediyeler Birliği, Vilayetler Birliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün işbirliğinde uygulamaya başlanılan ve 23 yerel yönetime proje karşılığı hibe desteği sunan “Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Projesi”nin ‘Uluslararası Zirvesi’ pandemi nedeniyle interaktif ortamda online olarak yapıldı. Program kapsamında 23 yerel yönetim projesi dijital platformda stant oluşturdu.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi de bu önemli fuara “Şehir Eşleştirme Programı” kapsamında hazırladığı “Environment Friendly Winter Tourism Cooperation/Çevreci Kış Turizmi İşbirliği Projesi” ile yer aldı.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Ülkemiz ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden yerel yönetim kuruluşlarını bir araya getirmek ve yerel işbirliği olanları geliştirmek için ‘Sürdürülebilir Şehir Eşleştirme’ temasıyla düzenlenen ‘Uluslararası Şehir Eşleştirme Zirvesi’ne Bulgaristan’ın Bansko kentiyle birlikte yürüttüğümüz ‘Çevreci Kış Turizmi İşbirliği Projesi’ ile katıldık. Online ortamda gerçekleşen fuarda Büyükşehir Belediyemiz de dijital stant oluşturdu” dedi. Başkan Sekmen, zirvede bilgi ve deneyim paylaşımını sağlayan ve kalıcı köprüler kuran şehir eşleştirme programının da yakından ele alındığını ifade etti. Bu arada interaktif ortamda yapılan ve iki gün süren zirve programında Türkiye ve Avrupa Birliği’nden belediye başkanları, Avrupa’da şehir eşleştirme alanında söz sahibi olan kuruluşların üst düzey yetkilileri ve akademisyenler düzenlenen panellerde yer aldı.

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