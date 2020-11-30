BB Erzurumspor’da Mehmet Özdilek'le yollar ayrıldı

BB Erzurumspor, Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını bildirdi.

BB Erzurumspor kulübünden yapılan yazılı açıklamada, “Teknik Direktörümüz Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza ve ekibimize takımımızın TFF 1. Ligden süper lige yükselmesindeki emekleri ve kulübümüze katkıları için çok teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz” denildi.

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