BB Erzurumspor yönetiminden Özdilek'e teşekkür

'Yine süslü yine havalı mıyım?'

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ERZURUM (DHA) Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü yönetimi, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıkları teknik direktör Mehmet Özdilek'e teşekkür etti.

Mavi beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Teknik direktörümüz Mehmet Özdilek'le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza ve ekibine takımımızın TFF 1'inci Lig'den Süper Lig'e yükselme başarısındaki emekleri ve kulübümüze katkıları için çok teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez DHA

2020-11-30 17:02:03



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