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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BB Erzurumspor yönetiminden Özdilek'e teşekkür

DHA

BB Erzurumspor yönetiminden Özdilek'e teşekkür


ERZURUM (DHA) Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü yönetimi, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıkları teknik direktör Mehmet Özdilek'e teşekkür etti.
Mavi beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Teknik direktörümüz Mehmet Özdilek'le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza ve ekibine takımımızın TFF 1'inci Lig'den Süper Lig'e yükselme başarısındaki emekleri ve kulübümüze katkıları için çok teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez DHA
2020-11-30 17:02:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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