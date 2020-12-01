Kayakla Atlama Milli Takımı Olimpiyat Kotası için yarışacak

Türkiye Kayak Federasyonu Kayakla Atlama A Milli takımı Slovenya’da yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Slovenya’da Kranj atlama kulesinde çalışmalarını sürdüren Milli takımımızın antrenörlüğünü Frank Nejc yaparken yardımcı antrenörlük görevini ise Samet Karta üstlendi. Kayakla Atlama Milli takım kampında Fatih Arda İpcioglu, Muhammet İrfan Çintimar, Muhammed Ali Bedir ve Muhammet Münir Güngen ise sporcu olarak yer aldı.

Yeni sezon ve olimpiyat kota yarışları olan Continental Cup organizasyonlarına hazırlanan millilerin antrenörü Frank Nejc, “Takımımız 50 gün içindeki kota yarışları olan Continental Cup yarışları için hazırlanıyor. Finlandiya, İsviçre, Slovenya ve Avusturya’da organize edilecek yarışlarda en iyi mücadelemizi gerçekleştireceğiz. Bu yarışların tamamı olimpiyat için kota yarışları. Bu ülkelerin hepsinde 2 yarış var ve puan almak için buradayız” diye konuştu.

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