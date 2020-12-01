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ASİMED Başkanı Eğilmez: Fransa Minsk Grubu'ndan çıkarılsın

DHA

ASİMED Başkanı Eğilmez: Fransa Minsk Grubu'ndan çıkarılsın


Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'daki Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMED) Başkanı Savaş Eğilmez, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Dağlık Karabağ Bölgesi'ni Fransa Senatosu'nun 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti' olarak tanımasına tepki gösterdi. Eğilmez, "Minsk grubu ya kendini lağvetmeli ya da açıkça taraf olan Fransa'nın derhal gruptan çıkarılması gerekmektedir" dedi.
Dağlık Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılması ile birlikte başta Fransa olmak üzere Avrupa'daki Ermeni lobisinin Azerbaycan'ın zaferini masa başı oyunlarla gölgelemeye çalıştığını belirten ASİMED Başkanı Savaş Eğilmez, Türkİslam düşmanlığı yapan Fransız senatosunun büyük bir skandala imza attığını belirtti. Fransız Senatosu'nun 1'e karşı 305 'evet' oyu ile sözde 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin' tanınmasını öngören teklifi kabul etmesini gülünç bir karar olarak nitelendiren Eğilmez, "Senato, Fransa hükümetini Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımaya ve anlaşmazlığın müzakere edilmiş ve kalıcı bir şekilde çözüme kavuşturulması amacıyla mümkün olan her şeyi yapmaya davet ediyor, böylece 1994 yılında tanımlanan sınırların yeniden tesis edilmesini istiyoruz" diyerek, bu müzakerelerin Minsk Grubu tarafından yapılması gerektiğini ifade etti. ASİMED Başkanı Eğilmez, "Fransız senatosu bu kararıyla, arabulucu ülkenin tarafsız ve adil olması gerektiğini unutmuş, açıkça Ermeni yanlısı bir tutum sergilemiş, ihtilafın barış yoluyla ve uluslararası hukukun norm ve ilkeleri çerçevesinde çözümüne engel olan faktörlerden biri olma yoluna girmiştir. Fransa'nın bu desteği, işgalci ve saldırgan Ermenistan'ı psikolojik olarak cesaretlendirmiştir. Bu karar, Fransa'nın Azerbaycan'ın uluslararası alanda da tanınan topraklarının işgaline, sivillerin öldürülmesine, Ermenilerin etnik temizlik, çevre terörü, yasa dışı yerleşim ve ekonomik faaliyetler yürütmesine karşı 30 yıl sessiz kalmasını perçinlemiştir. Bu karar ayrıca Fransa'da büyüyen İslamofobinin yeni ve açık bir örneği olmuştur. Fransız Senatosu bilinçli bir şekilde, savaşın devam ettiği 44 gün boyunca arkasına terör örgütlerini ve Fransız paralı askerlerini alan ve ihtilaf bölgesine yakın ve uzak mesafede bulunan sivillere, kamu binalarına, enerji ve ulaşım altyapısına yönelik Ermeni saldırılarını görmezden gelmiş ve sesini çıkarmamıştır" diye konuştu.
'MAYOTTE ADASINI İŞGAL ALTINDA TUTUYOR'
Fransa'nın Doğu Afrika'daki adalar ülkesi Komorlar Birliği'ni oluşturan dört adadan biri olan Mayotte Adası'nı, Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği'nin kararlarına rağmen işgal altında tuttuğunu ifade eden Eğilmez, "Ciddi anlamda yeraltı zenginliklerine ve çok önemli bir stratejik konuma sahip olan ada 200 yıldır haksız hukuksuz bir şekilde Fransa'nın işgali altındadır. Komorlar Birliği, Fransa'dan 1964'te tamamen bağımsızlık istedi. Sömürge karşıtı mücadele sonucunda Fransa, 1974'te adaların geleceğiyle ilgili bir referandum yapmak zorunda kaldı. Halkın yüzde 95'i, 1974'teki referandumda bağımsızlık yönünde oy kullandı. Beş ay sonra da BM bağımsızlık kararını tanıdı. 1975 yılında bağımsızlığı tanıyan Fransa bir süre sonra referandumun tekrarını istedi ve 1976'da zorla tekrarlanan referandum sonucunda Mayotte Adası sakinlerinin yüzde 65'inin Fransız idaresinin devamını istediği diğer adalardaki halkın ise yüzde 95'ten fazlasının bağımsızlık talep ettiği açıklandı. Zorbalıkla adanın işgaline devam etti. Mayotte Adası örneğinde olduğu gibi tarihi sömürgecilik faaliyetleri ile dolu olan Fransa gibi bir ülkenin, Dağlık Karabağ konusunda akıl vermesi, kararlar alması kelimenin tam anlamıyla gülünçtür" dedi.
'FRANSA MİNSK GRUBUNDAN ÇIKARILMALI'
Fransa'nın 1992 yılında Azerbaycan ve Ermenistan devletlerinin Karabağ sorunu için barışçıl bir çözüm bulmalarını teşvik etme amacıyla Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı tarafından kurulan Minsk grubundan çıkarılması gerektiğini vurgulayan Eğilmez, açıklamasında şunları ifade etti:
"ABD, Fransa ve Rusya'dan eş başkanlara ek olarak, AGİT Minsk Grubu'nda Beyaz Rusya, Almanya, İtalya, Portekiz, Hollanda, İsveç, Finlandiya, Türkiye ve sorunun tarafları olan Azerbaycan ve Ermenistan yer almaktadırlar. Minsk grubu neredeyse 30 yılını doldurmasına rağmen bir arpa boyu yol alamamıştır. Hatta bu problemi istişare zeminine bile taşıyamamıştır. Bunun nedenlerinden birisi Fransa gibi açık taraf olduğunu ilan eden bir ülkenin bu grubun eş başkanlarından birisi olmasıdır. Yararlı bir faaliyeti bulunmayan Minsk grubu ya kendini lağvetmeli ya da açıkça taraf olan Fransa'nın derhal gruptan çıkarılması gerekmektedir. Biz de denek olarak Fransa'nın AGİT Minsk Grubu eş başkanlığını tartışmaya açıyor ve bu eş başkanlıktan ayrılmasını, bu olmuyorsa o masada Türkiye'nin de olmasını istiyoruz. Bunun için de Minsk grubu üye devletlerine, haklı taleplerimizi bildiren mektuplar göndereceğiz."
DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2020-12-01 10:26:03

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