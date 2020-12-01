Palandöken'de kar yağışı altında kayak keyfi



Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)PALANDÖKEN Kayak Merkezi'nde kayakçılar, etkili olan kar yağışı altında kayak keyfi yaptı. Bazı vatandaşlar ise kayak pistini gezip, selfie çekti.

Kasım ayında havaların soğumasıyla birlikte yağan kar ile beyaza bürünen 3 bin 271 metre yüksekliğindeki Palandöken'e bugün öğleden sonra da lapa lapa kar yağdı. Yağışı fırsat bilen vatandaşlar, kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşadı. Telesiyejlerle zirveye çıktıktan sonra kendilerini piste bırakan kayak severler, saatlerce kaydı.

Snowboard ile kaymaya gelen gençlerden Bilal Alakurt, bu sezon ilk kez Palandöken'e çıktıklarını belirterek, "Bereket yağıyor. Bugün yeni başladık, ayağımız bereketli geldi, kar yağmaya başladı. Bütün sporculara sesleniyorum; kayak takımını alan Palandöken'e gelsin" dedi.

Emin Orhan ise, "Erzurumlular sadece soğuğunu, cefasını çekmesinler, güzelliğinden de yararlansınlar" diye konuştu.

Yoğun karın bir süre etkili olduğu Palandöken'e gelen bazı vatandaşlar ise kayak pistlerini gezdi, selfie çekti. Bazı kişiler, selfie çekerken küçük kazalar da atlattı. Samsun'dan arkadaşıyla birlikte gelen Engin Önder de, pisti gezip kısa kollu tişörtüyle selfie çekildi.

PİSTLERDEN İNEK SÜRÜSÜ GEÇTİ

Bu arada Palandöken Dağı'nın eteklerinde bulunan yerleşim birimlerinde yaşayan vatandaşlar, kesime götürdükleri ineklerini kayak merkezinin pistinden geçirdi. Yoğun kar yağışı altında pistlerden geçen inekleri gören vatandaşlar, şaşkınlıkla izledi. 2 çobanın güttüğü inekler kayak pistlerinden inerek yolunu devam etti. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2020-12-01 16:05:19



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