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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Ayıları yerleşim alanlarına alıştırmayın'

DHA

'Ayıları yerleşim alanlarına alıştırmayın'


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)KARS'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alanda yaşayan ayıların geceleri hem oteller bölgesine hem de ilçe merkezine kadar inip, çöpe atılan yiyecekleri yemesinin çok tehlikeli olduğu belirtildi. İlçe halkını uyaran Avcılık ve Atıcılık Spor Derneği Başkanı Abdullah Erzurum, "Çöp kutularına bilinçli ya da bilinçsizce atılan yiyecekler ayıları buralara çeker. Böylece ayıları yerleşim alanlarına alıştırmış oluruz. Her gün gelip yiyecek bulduğu yerde bulamayınca doğası gereği insanlara ya da ahır veya kümeslerde beslediğimiz evcil hayvanlara saldıracaktır" dedi.
Sarıkamış'ta kış uykusuna yatmaya hazırlanan ayılar, bazen tek başlarına, bazen de yavruları ile birlikte kayak merkezine ya da ilçe merkezinin önüne kadar geliyor, vatandaşları umursamadan çöp konteynerlerini devirip içerisinde yiyecek arıyor. Sıklıkla görülen ayılar, bazen apartmanlara, parklara kadar giriyor. Çöplükte karınlarını doyuran ayılar daha sonra ormanın yolunu tutuyor. Ayıların çöplere geldiğini bilen bazı vatandaşlar ise onlar için oralara yiyecek bırakıyor. Sarıkamış gibi yerleşim alanlarında çöp konteynerleri veya çevresine bilinçli ya da bilinçsizce yiyecek atmanın tehlikeye davetiye çıkardığını belirten Avcılık ve Atıcılık Spor Derneği Erzurum Başkanı Abdullah Erzurum, yaban hayatı yerleşim alanlarından uzak tutulması gerektiğini söyledi. Özellikle bölgede yaşayan ayı, kurt ve vaşak gibi yırtıcı hayvanların kilometrelerce uzaktan yiyeceğin kokusunu aldığını sözlerine ekleyen Erzurum şunları söyledi:
"Avcılığın dışında yaşam alanlarını koruyoruz. Bölgede insanlara büyük zarar veren ayıları uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirip, bölgeden uzaklaştırıyoruz. Avlanması yasak olduğu için bölgemizde ayı popülasyonu çok fazla. Arazideki ayı saldırılarından dolayı her sene Erzurum'un köylülerinde birkaç kişi yaşamını yitiriyor. Bu sene can kaybımız olmadı ama Tortum, Çat ve İspir ilçelerinde ayı saldırısı sonucu biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Erzurum'a yaklaşık 160 kilometre uzaklıktaki Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ayıların alıştıkları için ilçe merkezi veya oteller bölgesine kadar indiğini biliyoruz. Çünkü öyle alışmışlar. Ama ayılar her gün gidip yediği çöpte yiyecek bulamayınca bu sefer insanların bahçelerine, ahırına veya kümesine girmeye başlayacak. Yani yabani hayvanları bir yere alıştırmak çok yanlış. Götürüp dağa yiyecek bırakmalısınız ki o ayı orada yemlensin. Ama şehirlere, çöplere yemek artığı atarak hayvanları alıştırırsanız yarın bir gün orada yiyecek bulamazlarsa, yoldan geçen bir insana saldırabilirler. Bunun zararını o zaman görürler. Çöplere yemek artığı atılmamalı. Yaban hayatıyla ilgilenen milli parklardaki görevliler Sarıkamış'ta yırtıcıları yaşam alanlarında tutmak için yemleme çalışması yapıyor. İlçe halkı çöplere yiyecek bırakmazsa bu sorun kısa sürede çözülür."
Doğu Anadolu Bölgesi'nde 1500'e yakın ayının bulunduğunu sözlerine ekleyen Erzurum, ayı ile karşılaşınca en mantıklısının hareketsiz yani ölü taklidi yapmak olduğunu vurgulayarak, "Çünkü ayılar hareket eden canlıya saldırıyor. Ayı ile karşılaştığınızda hiç hareket etmeden durun. O kaçıp gidecektir" dedi.
'SARIKAMIŞ'TA ÇÖPTEN KEDİ ÇIKMAZ, AYI ÇIKAR'
Öte yandan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki çöp kutularında yiyecek arayan ayılar sosyal medyada espri konusu oldu. Çöp kutusunun içerisinden aniden çıkan bir ayı görüntüsünü paylaşan kişi, "Sarıkamış'ta çöpten kedi çıkmaz, ayı çıkar" diye yazdı.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2020-12-02 08:20:43

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