Palandöken Kayak Merkezi yeni sezona hazır

Avrupa'nın en uzun ve dik pistleri arasında yer alan Palandöken Kayak Merkezi, suni karla birlikte yeni kayak sezonuna hazır hale getirildi.

Resmi açılış yapılmadan Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak sezonu başladı. Henüz kar yağışının olmadığı Palandöken'e, gece başlayıp sabahın ilk ışıklarına kadar pistlere suni kar yağdırıldı. Suni karla kayak merkezinde ki kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Türkiye'de kayak sezonunun en erken açıldığı Palandöken'e gelen kayak severler, suni karla da olsa kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Suni karla pistlerin hazır hale getirildiği Palandöken Kayak Merkezi, farklı ülke ve Türkiye'nin değişik illerinden gelecek turistleri ağırlamak için gün sayıyor. Palandöken Kayak Merkezi 4 Aralık’ta pandemi tedbirleri kapsamında resmi açılışını gerçekleştirecek.



“4 Aralık’ta resmi açılışımız var”

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen uygulamayı bu sezon Palandöken Kayak Merkezi’nde başlattı. Kış için depolanan 14 bin metreküplük kar, sezon için pistlere serildi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ, “Palandöken kayak merkezimizi her şeyiyle hazır. Mart ayında yeni bir uygulamayla kayak merkezimizde güneş bakısı olmayan, vadi kısmında karları sakladık. Yaklaşık 22 bin metreküp kar sakladık. Mevsim şartlarından dolayı 14 bin metreküp karı muhafaza edebildik. Pistimize serdik ve suni karlama yöntemimizi çalıştırarak pistimizi hazır hale getirildi. 4 Aralık’ta resmi açılışımız pandemi tedbirleri kapsamına göre yapılacak” diye konuştu.

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