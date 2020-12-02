Hüseyin Çimşir Erzurumspor'da



Turgay İPEK / ERUZUM,(DHA) Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile anlaştı. Resmi açıklamanın bugün kulüp tarafından yapılması bekleniyor.

Erzurumspor, ligin 10'uncu haftasında oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan Antalyaspor maçı sonrasında teknik direktör Mehmet Özdilek ile anlaşmalı olarak yollarını ayırdıktan sonra teknik adam arayışına girdi. Bir çok isim ile görüşülerken teknik direktör Hüseyin Çimşir ile anlaşma sağlandı. Ligde 9 maça çıkan mavi beyazlı ekip 2 galibiyet elde ederken 3 beraberlik, 4 de mağlubiyet aldı. Geçen sezon elde edilen başarılı sonuçlarla yeniden Erzurumspor'u Süper Lig'e taşıyan Mehmet Özdilek alınan kötü sonuçların ardından kulüp yönetimiyle anlaşmalı olarak görevini bıraktı.

ÇİMŞİR'İN 2'NCİ TAKIMI OLDU

Geçen sezon devre arasında teknik direktör Ünal Karaman'ın ardından Trabzonspor'un teknik direktörü olan Hüseyin Çimşir, 6'sı kupa olmak üzere bordo mavili takımla 21 maça çıktı. 12 galibiyet alan 41 yaşındaki teknik adam 7 beraberlik 2 de mağlubiyet aldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Hüseyin Çimşir arşiv görüntüler DHA-Spor Türkiye-Erzurum Turgay İPEK

2020-12-02 12:12:49



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