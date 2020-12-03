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Pandemiyi Türk düşmanlığına alet ettiler Tıp dergisi Lancet, Ermeni diasporasının kara propagandasına alet oldu ASİMED Başkanı Doç. Dr. Savaş Eğilmez: “Covid-19 zamanında savaş: Dağlık Karabağ ve Ermenistan'da insani felaket” başlıklı yazı, tam bir Türkiye ve Azerbaycan düşmanlığı yapmaktadır”

İHA

Pandemiyi Türk düşmanlığına alet ettiler Tıp dergisi Lancet, Ermeni diasporasının kara propagandasına alet oldu ASİMED Başkanı Doç. Dr. Savaş Eğilmez: “Covid-19 zamanında savaş: Dağlık Karabağ ve Ermenistan'da insani felaket” başlıklı yazı, tam bir Türkiye ve Azerbaycan düşmanlığı yapmaktadır”

Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMED) Başkanı Doç. Dr. Savaş Eğilmez, dünyanın en eski ve en çok bilinen tıp dergisi Lancet’in Ermeni diasporasının kara propagandasına alet edildiğini söyledi.
Lancet Dergisi dünyanın en eski ve en çok bilinen genel tıp dergileri arasında olduğunu, 5 Ocak 1823 yılından bu yana aralıksız yayın yapan derginin, kendi alanında dünyanın en prestijli yayınlarından birisi olduğunu ifade eden Doç. Dr. Savaş Eğilmez, “Ne var ki 27 Kasım Cuma günü Airazat M.Kazaryan imzalı “War in the time of Covıd19: humanitarian catastrophe in NagornoKarabakh and Armenia” başlıklı skandal bir yazı yayınladılar. Ayrıca normalde ücretli erişim statüsünde olan dergi, bu sözde bilimsel makalesini ücretsiz olarak erişime açmış durumda. Ermeni asıllı Norveç de yaşayan yazar Covid19 konusunda yayın yapabilecek bir donanıma sahip değilken, normalde yayınlarında kılı kırk yaran Lancet editörleri, bu yazarın bu skandal makalesini kabul ederek açık erişime açmış ve sağlık dergisini Ermeni diasporasının kara propagandasına alet etmiştir. “Covıd19 zamanında savaş: Dağlık Karabağ ve Ermenistan'da insani felaket” başlıklı yazı, normal tıbbi bir makale olarak başlayıp, ilerleyen bölümlerde mesnetsiz iddialar ve yanlış bilgiler ile tam bir Türkiye ve Azerbaycan düşmanlığı yapmaktadır” dedi.
“30 yıldır işlenen insanlık suçunun müsebbiplerini Türkiye ve Azerbaycan olarak göstermeye çalışmıştır”
Lancet de yayınlanan yazıda tarihi bilgileri çarpıtarak Dağlık Karabağ’ı eski Ermeni yurdu olarak tanımlayan skandal ifadelerle dolu olduğunu anlatan Doç. Dr. Savaş Eğilmez, “Makale Azerbaycan'ın uluslararası alanda da tanınan topraklarının işgalini, sivillerin öldürülmesini, Ermenilerin etnik temizlik, çevre terörü, yasa dışı yerleşim ve ekonomik faaliyetler yürütmesini görmezden gelerek, sanki yaklaşık 30 yıldır işlenen insanlık suçunun müsebbiplerini Türkiye ve Azerbaycan olarak göstermeye çalışmıştır” diye konuştu.
“Ermenistan’ın salgını bitirdiğini ve savaş nedeniyle tekrar başladığına dair komik iddialar var”
Yine bu savaşın Ermenistan tarafından başlatıldığı gerçeği karartıldığını ve saldırgan tarafın Türkler olarak gösterildiğini vurgulayan Doç. Dr. Savaş Eğilmez, “Yazının komik tarafı ise güya Ermenistan salgını bitirmiş de savaş nedeniyle ülkede tekrar salgın başlamış şeklindeki ifadelerdir. Makale dünyadaki tüm doktorları, Azerbaycan ve salgın döneminde 100 den fazla ülkeye yardım gönderen ve göndermeye devam eden Türkiye’ye karşı tavır almaya ve Ermenistan’ı destekleme çağrısıyla son buluyor. Lancet yayınladığı bu yazı ile yaklaşık iki asırdır devam eden prestijini yerle bir etmiş ve dünya çapındaki saygınlığını Ermeni diasporasının haksız emellerine alet etmiştir” ifadelerini kullandı.
Doç. Dr. Savaş Eğilmez, “Biz de dernek olarak derginin baş editörü Zoe Mullan’a gönderdiğimiz bir mektupla, kendilerini şiddetle kınadığımızı, bu yazının derhal yayından çekilmesini ve dergi yönetiminin hem Azerbaycan hem Türkiye hem de tüm abonelerinden böyle bir skandala imza attıkları için özür dilemeleri gerektiğini belirttik. Ayrıca halkımızdan da zoe.mullan@lancet.com elektronik posta adresine demokratik tepkilerini gösteren postalar göndermelerini talep ediyoruz” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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