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'Evde hanım dışarıda devlet sigara içirmiyor, bırakacağım'

DHA

'Evde hanım dışarıda devlet sigara içirmiyor, bırakacağım'


ERZURUM, (DHA)TÜRKİYE'yi etkisi altına koronavirüs, vaka sayılarının artması üzerine kapalı mekanlardan sonra açık alanlarda da sigara içilmesinin yasaklanması sigara satışlarını azalttı. Erzurum'da sigara tiryakileri, evde hanımlarının dışarıda ise devletin yasakladığı sigarayı bırakmayı düşündüklerini söyledi.
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı 11 Kasım 2020 tarihli genelgede yer alan, 'Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu, cadde sokaklar, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma durakları gibi alanlarda sigara içme yasağı' kararının ardından halka açık alanlarda da sigara içilmesinin önüne geçildi. 2007 yılında kapalı mekanlarda yasaklanmasının ardından şimdi de açık alanlarda sigara içemeyen tiryakiler, çareyi bırakmakta bulunca sigara satışlarında da azalmalar görüldü. Duman avcılığı yapan polis memurları, halka açık yerlerde sürekli anons geçip devriye gezerek kimseye göz açtırmıyor. Sigara kullanan kişilerin, taşıyıcı olabilme ihtimaline karşı bulaş riskini azaltmak için kısıtlamaların getirilmesi en çok tiryakileri üzdü. Sigarayı bırakmak isteyen içiciler de yasakları fırsat bilerek yıllarca kullandıkları sigara paketlerini bir köşeye fırlattı. Koronavirüs salgınında sigara içen kişilerin, hastalık sürecini daha zor atlattığı ortaya çıkınca bir de üzerine kısıtlamaların da gelmesi tiryakilere sigarayı bırakmaya itti. 
YASAKLAR YÜZÜNDEN BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYOR
Dışarıdaki kısıtlamalardan sonra evde de eşlerinin baskısından dolayı sigara içemez hale geldiklerini söyleyen Osman Dadaşoğlu (53), "20 yıldır sigara içiyorum. Dışarda içmeye devlet, evde de hanım bırakmıyor. Eskiden günde 2 paket sigara içerdim şimdi ise tek tük içebiliyorum. Durum böyle devam ederse tek çare bırakmak olacak. Sigarayı içecek mekan kalmadı" dedi.
'SİGARANIN KORONAVİRÜSÜ YAYACAĞINI ZANNETMİYORUM'
Sigaranın koronavirüsü yaydığına inanmadığını ve kısıtlamalarla birlikte sigara ile yollarını ayırmayı düşündüğünü söyleyen vatandaşlardan Ömer Kılıç (26), "4 yıldır sigara kullanıyorum. Tabii ki insanlar için zararlı ama kullanan insanlar için de belli bir mekan tahsis etmeleri gerekiyordu. Kapalı alanlarda yasaktı, artık açık alanlarda da yasak. Bırakmak istiyoruz ama bırakamıyoruz. İnşallah virüsün bittiği günlerde rahat rahat içebiliriz. Özendirmiş olmayayım ama insanların keyfinden taviz vermesi çok sıkıntılı bir durum zaten kötü bir dönemden geçiriyoruz. Sadece sigaranın virüsü yaydığını düşünmüyorum. Belli başlı tedbirleri zaten alınmıştı. Milyonlarca insan sokakta geziyor ve ben sadece sigaranın koronavirüsü yayacağını hiç zannetmiyorum. Artık ne tat alabiliyoruz ne de zevk, yılbaşı da yaklaşıyor muhtemelen zam gelecek. Mecbur sigarayı bırakmayı düşünmeye başladık" diye konuştu.
'HAYAT DAHA GÜZEL'
30 yıl sigara içtikten sonra 6 yıl önce sigarayı bıraktığı için rahat bir nefes aldığını ifade eden Mehmet Aslan ise "Alınan kısıtlama kararlarını çok yerinde buluyorum. Ben 30 yıl sigara kullandım ama hiç bir faydası olmadı. 6 yıldır tamamen bıraktım ve çok şükür rahat bir nefes alabiliyorum. Alınan kararlar, beni çok memnun etti. Hatta sigarayı ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Yaşamak daha güzel herkes bunun kıymetini bilmeli" dedi. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez ERZURUM, (DHA)
2020-12-03 10:18:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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