Başkan Sekmen’den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Sekmen, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Engellilik, kesinlikle ve kesinlikle bir kusur, kabahat ya da eksiklik değildir. Hepimiz insanız ve bundan dolayı da yine hepimiz birer engelli adayıyız. Dolayısıyla asıl engellilik hali; engeline rağmen hayata tutunma ve yaşama mücadelesi verenleri görmezden gelmektir. Engelli kardeşlerimizin sorunlarının çözüme kavuşturulması, onların hatırlanması ve onlara kulak verilmesi yılın sadece bir günüyle sınırlı tutulmamalıdır. Toplum olarak hepimizin bu mücadeleye daima ortak olmamız, engelli kardeşlerimizin yaşamını kolaylaştırmamız ve onların sürekli yanlarında olmamız gerekiyor. Çünkü bu her şeyden önce insani ve vicdani bir sorumluluktur. Eğer ki, doğuştan ya da sonradan bedensel olabilir, zihinsel olabilir, bir şekilde sosyal yeti ve yeteneklerini kaybetmiş herhangi bir kardeşimizin karşı karşıya kaldığı sorunları kendi sorunumuz gibi göremiyorsak; vicdani sorgulamaya önce kendimizden başlamamız gerekiyor demektir. Sebebi her ne olursa olsun engeliyle yaşamak zorunda olan bir insanı, sırf bu engelinden ötürü dışlamak, onu ötelemek ve ertelemek, insanlık onuruyla kesinlikle bağdaşmayacağı gibi, insani ve ahlaki değerlerle de zinhar örtüşmeyecektir. Bu yüzden engelli kardeşlerimizin haklarını güçlendirmek ve koruma altına almak, hepimizin asli sorumluluğu olmalıdır.”

“Engelli kardeşlerimizin daima yanındayız”

Başkan Mehmet Sekmen, “Özellikle bizlerin en büyük görevi, engelli kardeşlerimizin toplumsal yaşam adını verdiğimiz sistem içerisine eşit haklarla eşit bireyler olarak katılımlarını sağlamak ve bu yöndeki engelleri tek tek ortadan kaldırmaktır” diye konuştu.

Başkan Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı: “Hükümetimiz engelli kardeşlerimizin istihdamından, sosyal yaşamda çok daha aktif bir rol üstlenmelerine kadar pozitif ayrımcılık sağlayan birçok adım atmış ve düzenlemeler yapmıştır. Öyle ki, kamuda ve özel sektörde istihdam edilen engelli kardeşlerimizin sayıları katlanarak artmış, içinde bulundukları ekonomik koşullar da iyileştirilmiştir. Türkiye genelinde olduğu gibi, Erzurum’da da hizmete sunulan engelli yaşam merkezleri, engelli kardeşlerimizin yaşamına anlam katmış, evde bakım başta olmak üzere özel bakım ünitelerinde verilen hizmetlerle bugün engelli kardeşlerimizin mağduriyetleri büyük oranda giderilmiştir. Elbette bizim de muradımız, alınan bu tedbirlerin sayısını artırmak ve bu yönde adımlar atmaktır. Erzurum’da engelli kardeşlerimiz için yaşamı kolaylaştırma adına fiziksel iyileştirmeler yaptık, sosyal sorumluluk projeleri yürüttük. Erzurum şu anda toplu ulaşım hizmetlerinden yol, kaldırım ve yaya geçitlerine kadar ‘erişilebilir ve ulaşılabilir şehirler’ sıralamasında çok iyi bir noktada Eksikliğini gördüğümüz alanlara da anında müdahale ediyor ve gerekli düzenlemeleri yapmaya devam ediyoruz. Fiziksel engelli kardeşlerimizin yaşamlarına dokunabilmek için sosyal, ekonomik ve kültürel adımlar da atıyoruz. Belirli aralıklarla kardeşlerimize akülü ve tekerlekli sandalye dağıtıyor, bu araçların bakım, onarım ve tamiratlarını da, yine bu işe özel olarak kurduğumuz atölyemizde gerçekleştiriyoruz. Engelli çocuklarımız eğitim olanaklarından tam anlamıyla istifade etsinler diye, onların ulaşım ihtiyaçlarını da yine özel servislerimizle biz yapıyoruz. Suda indirim uyguluyoruz, ücretsiz ulaşım hizmeti veriyoruz. Engelli kardeşlerimizin istihdamlarını sağlayabilme adına hem kurumumuzda ve hem de özel sektörde ayrımcılık sağlanmasını mümkün hale getiriyoruz.”

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