Başkan Orhan’dan engelli vatandaşlar için pozitif ayrımcılık çağrısı

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında özellikle yerel yönetimlerin engelli vatandaşlara pozitif ayrımcılık çağrısında bulunan Başkan Orhan, Aziziye Belediyesi olarak engelli vatandaşların huzurlu bir ortamda yaşamaları için gayretlerinin sürdüğünü hatırlattı.

Her vatandaşın engelli adayı olduğunu dile getiren Aziziye Belediye Başkanı Orhan, “Her engelli kardeşimin ihtiyaç duyduğu, özlemle beklediği, kendi hayatında görmeyi istediği haklar konusunda üstümüze ne düşüyorsa yapacağımızın sözünü veriyoruz. 'Engelli kardeşimizin ihtiyaç duyduğu kendi hayatında görmeyi istediği haklar konusunda üstümüze ne düşüyorsa yapacağımızın bilinmesini istiyor ve Dünya Engelliler Günü'nü canı gönülden kutluyorum. Tüm belediye çalışanlarımız adına kendilerine mutlu ve engelsiz bir hayat dilerim” diye konuştu.

Aziziye Belediyesi tarafından yürütülen belediye hizmetlerinin neredeyse tamamında engeliler içinde çalışmalar yapıldığını vurgulayan Başkan Orhan, yaşamlarını sürdürmeleri için engelli vatandaşların pozitif ayrımcılık görmeleri gerektiğini kaydetti. Yürüme yollarından bina yapılanmalarına kurumsal hizmetlerden faydalanırken engellilerin zorluk yaşamamaları için çaba gösterdiklerini belirten Başkan Orhan, “Belediyecilik çalışmalarında yatırımlarımızda engellilerin rahat edebilmeleri için her türlü ortamları oluşturuyoruz. Tüm birimlerimizle engelli vatandaşlarımızın hizmetindeyiz” dedi.

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