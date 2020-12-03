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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydemir: ‘AK dönem fırsat eşitliğinde bir milattır’

İHA

Aydemir: ‘AK dönem fırsat eşitliğinde bir milattır’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘AK Dava, ötekileştirmeyi, ayrıştırmayı reddeden, ‘önce insan’ temelinde dayanışma, yardımlaşma, kaynaşma ve paylaşmayı öncelik kabul edenlerin davasıdır’ dedi.
‘İnsana saygı ve hürmet’
Milletvekili Aydemir, ‘‘AK hareket, hak ekseninde insana hizmeti öncelik bilen; hayatın her alanında benzersiz yatırım, yaptırım ve yaklaşımlarla ve ezberleri bozarak, reformlar kaydeden bir duruş, konum ve kararlılığı ifade eder. AK Dönem toplumun tüm kesimleri için fırsat eşitliğinde yeni ve ak bir sayfanın başlangıcı, insana hürmet ve saygıyı vurgulayan bir miladın adıdır. ‘ kaydını düştü.
‘İnsanlık davası’
Milletvekili Aydemir, ‘İnsaf, izan ve feraset sahibi herkes ve her kesimin AK dönemde kaydedilen ilkler ve reformlar kaydında hakkı teslim edeceğinden şüphemiz yoktur. Çünkü bu dönem insanlık davasının öne çıktığı, geçmişte kararmış vicdanlarca mazlum, mağdur bırakılanların hami ve destek bulduğu bir dönemdir. ‘ hatırlatmasında bulundu
Gönül Seferberliği
‘AK devirle birlikte toplumun her kesimi insana saygı paydasında buluşturulmuş, gönül seferberliği başlatılarak, unutulmuş, çaresiz bırakılmış, kaderine terkedilmiş insanlara sahip çıkma ve haklarını koruyarak teslim etme sürecine girilmiştir.’ diyen Milletvekili Aydemir, dezavantajlı kesimler bazında hayata geçirilen yatırımlara dikkat çekti.
Dezavantajlı Kesimlere Yönelik Yatırım Ve Projeler
Milletvekili Aydemir 18 yıllık süreçte; engellilere hizmet veren resmi yatılı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin açılması, özel bakım merkezlerinin kurulması, evde bakım hizmet imkan ve fırsatlarının oluşturulması, istihdam alanlarının engelli kesime hasredilmesi, engelli iş koçluğu uygulamasının hayata geçirilmesi, ‘Umut Evleri’nin tesisi, ‘Erişilebilirlik’ sürecine girilmesi, Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Program ve Projesi’nin uygulanması gibi tarihi bir yaklaşımın sergilendiğini kaydetti.
Dünyada Bir İlk: EKpss
Dezavantajlı kesimin çalışma hayatına katılması adına küresel boyutta benzeri olmayan bir yaklaşımın AK Dönemle birlikte hayat bulduğunu belirten Milletvekili Aydemir, eKPSS uygulamasıyla bu kesim önündeki istihdam sorunun çözüldüğünü, toplum hayatına aktif katılımlarının sağlandığını, sosyalleşme problemlerinin giderildiğini açıkladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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