Yeniden Refah Palandöken teşkilatı saha çalışmalarını sürdürüyor

Yeniden Refah Partisi Palandöken İlçe Teşkilatı adeta arı gibi çalışıyor. Yusuf Kızıltaş başkanlığındaki Yeniden Refah Partisi Palandöken İlçe yönetimi, araştırmageliştirmeden yerel yönetimler başkanlığına, siyasi işlerden halkla ilişkiler başkanlığına varıncaya kadar tüm birimleriyle neredeyse seferberlik yürütüyor.

Başkan Yusuf Kızıltaş’ın, Arif Bayram Geyik, Ayhan Şanlı, Bülent Uncuoğlu, Adem Kızıltaş, Mete Ağgül, Hakan Aydın, Ahmet Tenkiz ve Cengiz Yılmaz’dan oluşan kurmayları, günlerinin büyük bir bölümünü Palandöken İlçe Başkanlığı’nda geçirmek suretiyle eşi görülmemiş bir misafirperverlik sergiliyor.

Vatandaşların ziyaretine her an açık olan Yeniden Refah Partisi Palandöken İlçe Başkanlığı’nda, partililerle sürekli istişareler gerçekleştirilirken, vatandaşların sorunlarının çözümüne yönelik olarak kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyon adımları da atılıyor.

Yeniden Refah Partisi Palandöken İlçe Başkanı Yusuf Kızıltaş, “Biz hem kendi içimizde ve hem de Palandöken sakinlerimizle bir aileyiz” diyerek, Palandöken İlçe Başkanlığı hizmet binasının da, bu aileye kapıları her daim açık sıcacık bir yuva olduğunu söyledi. Şehir Hastanesi kavşağından Yıldızkent’e bağlanan bulvar üzerinde Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan tarafından hizmete açılan Palandöken İlçe Başkanlığı’nın günün her saatinde açık olduğu bilgisini veren İlçe Başkanı Yusuf Kızıltaş, “İlçe sakinlerimiz ve partililerimizden gördüğümüz ilgi ve teveccühten dolayı çok memnunuz. Misafirlerimiz hiç eksik olmuyor; hem partililerimizi, hem vatandaşlarımızı hem de temsilcisi olduğumuz Milli Görüş felsefesini merak eden seçmenlerle sürekli temas halindeyiz. Pandemi kuralları çerçevesinde sürekli bir araya geliyor, tanışıyor, istişare ediyor ve kaynaşıyoruz. Bizim kapımız herkese açık, herkesi bekliyoruz. Çünkü biz Palandöken için, Erzurum için, Yeniden Refah Partisi’nin Türkiye iktidarı ve milletimizin refahı için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Yusuf Kızıltaş, değerlendirmesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü de kutladı. Kızıltaş, “Bizim millet olarak aşamayacağımız hiçbir engel yok. Yeter ki, düşünceler, fikirler, söylemler ve eylemler engelli olmasın!” dedi.

