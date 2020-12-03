Engelleri unutturan an Erzurumspor forması hediye ettiler

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Cumhuriyet Caddesi’nde seyyar satıcılık yapan Uğur Turan’a çok sevdiği Erzurumspor’un formasını hediye ettiler. Genç taraftar, Mavibeyazlı kulübün katkılarıyla hayatının en mutlu anını yaşadı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Erzurumlu Uğur Turan’a en güzel hediye Erzurumspor forması oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz, gençlik liderleri ve gönüllü gençler, Cumhuriyet Caddesi’nde seyyar satıcılık yapan bedensel engelli vatandaş Uğur Turan’a jest yaptı.

Yılmaz ve gençlik liderleri, Uğur Turan’a kendi gününde müthiş bir sürpriz yaparak, ona Erzurumspor forması hediye ettiler.

Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz, aile bütçesine katkıda bulunmak için şehrin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi’nde seyyar satıcılık yapan bedensel engelli taraftarın fanatik bir Erzurumsporlu olduğunu işiten Yılmaz, Osman Çelik’in giydiği 88 numaralı Erzurumspor formasını hediye etti.

Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz, bedensel engelli taraftarın formasını kendi elleriyle giyindirdi. Uğur Turan, bu jest karşısında hayatının en mutlu gününü yaşarken, engelini unuttu.

Yılmaz, “Cumhuriyet Caddesi’nde yıllardır mendil satan Uğur kardeşimizin hayranı olduğu Erzurumspor formasına BB Erzurumspor’un katkılarıyla kavuşturduk. Bugün Uğur güldü, dünya güldü. Kalplerimizdeki engelleri aşıp kucaklaşalım. Bu jesti yapmamızda bize katkı sağlayan Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş’e yönetime ve Kulüp Müdürü Kadir Köseoğlu’na teşekkür ederiz” dedi.

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