Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer’den Engelliler Günü mesajı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, tüm engelli vatandaşların önlerindeki engellerin aşılması noktasında daha hassas olunması gerektiğini hatırlatarak, engellerin ortadan kalktığı bir dünyada yaşama inancı diledi.

Başkan Tanfer, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda: “Engelli olan Vatandaşlarımızla ile ilgili olarak her yıl 3 Aralık tarihinde Dünya Engelliler günü olarak kutlanmaktadır. Bu günün amacı engellilerin yaşamış olduğu sorunları toplumun her kesiminden insanlara ulaştırmak, onların sorunlarını benimsemek ve sosyal anlamda pek çok şeye karşı daha duyarlı olmak, toplumu bilinçlendirmek, eğer sonradan oluşan bir rahatsızlık söz konusu ise bu ve bunun gibi sorunların önüne geçmek, tekrarlanmamasını önlemek amacıyla insanlara toplumsal duyarlılık kazandırmaktır. Bir gün göremediğinizi, konuşamadığınızı, yürüyemediğinizi ve ya duyamadığınızı hayal ettiniz mi? Bu gibi duyguların hayalinin bile bizi sarstığı ancak bunları dünyada birçok kişinin yaşadığını biliyoruz.3 Aralık Dünya Engelliler günü olması sebebiyle tüm engelli vatandaşlarımızın önlerindeki engellerin aşılması noktasında daha hassas olunması gerektiğini hatırlatıyor, engellerin ortadan kalktığı bir dünya da yaşama inancımızı tüm kalbimizle diliyor, Aileleri ile birlikte sağlıklı ömürler temenni ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

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