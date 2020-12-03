Erzurum İl Sağlık Müdürünün Covid-19 testi pozitif çıktı

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Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir’in Covid19 testi pozitif çıktı.

Üç gün önce yaptırdığı testin sonucu pozitif çıkan Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, evinde karantinaya alındı. Bedir’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hastalığının hafif semptomlu geçtiğini belirten Dr. Bedir’in genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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