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Başkan Sekmen: Covid-19'la mücadeleye aynı gayretle devam edeceğiz

DHA

Başkan Sekmen: Covid-19'la mücadeleye aynı gayretle devam edeceğiz


Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadelede kamu kuruluşları, camiler ve şehrin muhtelif yerlerine konulacak dezenfektan ve ilaçları basına tanıttı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Covid-19'la mücadeleye aynı heyecan ve gayretle devam edeceklerini söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, öğretmenlere dağıtmak üzere hazırladıkları 15 bin hijyen seti ile 10 bin litrelik alkol bazlı el dezenfektanı, 25 bin litre yüksek düzey konsantre dezenfektan, 50 adet 4 litlerik ULV ilaçlama dezenfeksiyon makinesi, 300 ilaçlama pulverizatörü, 500 metal ayaklı dezenfektan makinesi, 500 plastik duvara monteli manuel sıvı dezenfektanlığı tanıtmak üzere toplantı düzenledi. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'ndaki toplantıda konuşan Sekmen, Covid-19'un görüldüğü mart ayında başlattıkları mücadeleyi yeni dönemde de aynı heyecan ve gayretle sürdürdüklerini söyledi. Kamu binaları, kamuya açık yerleri dezenfekte ederek vatandaşın rahat etmesini sağladıklarını vurgulayan Sekmen, yeni dönemde de aynı çalışmayı göstereceklerini belirtti. Camilerin dezenfekte edilmesi için cihaz ve ilaç vereceklerini, ana caddelerdeki yıkama işleminin devam edeceğini vurgulayan Sekmen, ulaşımda da HES kodu uygulamasına geçtiklerini bildirdi. Büyükşehir belediyesine ait otobüsler ile halk otobüslerinde HES kodu uygulamasının başladığını anlatan Sekmen, minibüs ve taksilerde de uygulamaya geçmek için çalıştıklarını bildirdi. Hijyen setlerini öğretmenlere dağıtacaklarını, kentin muhtelif yerlerine dezenfektan makineleri kuracaklarını kaydeden Sekmen, Covid-19'la mücadeleye kaldıkları yerden devam edeceklerini bildirdi. 
'GÜN BUGÜN'
Covid-19'la mücadelede ihtiyaç sahiplerine de gereken desteği sağladıklarını ifade eden Sekmen, şunları söyledi:
"Evde kalan vatandaşımıza, işsiz kalan vatandaşlarımıza ekmek temininde önemli vazife yapıyoruz. Erzak temininde, ayrıca kömür gıda yardımında önemli vazife yapıyoruz. Hükümetimizin açıklamış olduğu parasal yardımlarla, vakıflar kanalıyla vatandaşın yardımına koşuyoruz. İhtiyaç sahiplerinin yardım alabilmesi için her türlü gayreti gösteriyoruz.  Gün bugün, Erzurum kış şehri. Kış mevsimine girdik. Kömürü, odunu olmayan olabilir, evinde ihtiyaçları olan vatandaşlar olabilir. Belediyemize, 112'e gelen müracaatları değerlendiriyoruz. Yardım talepleri karşılanmayanlar müracaatlarını yenilesinler onlara da gereken yardım sağlanacaktır. Bu konuda yoğun bir talep söz konusu. Biz bu talebi karşılamaya belediye olarak varız. Yemek pişiremeyen vatandaşlar olabilir, aşevlerimiz var sıcak yemek dağıtan ekibimiz var. Kızılay Erzurum'da aşevi açtı. Yemek talebi olanlar buralardan istifade edebileceklerini ifade ediyorum. Doğalgaz elektrik su olmak üzere, kimse karanlıkta susuz elektriksiz kalmasın. Bu tip ihtiyaçları da karşılayacağımızı ifade ediyorum"DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2020-12-04 15:05:03

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