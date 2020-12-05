Emekli fizik öğretmeni tabyalar için kılavuz oldu



Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da 42 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan Abdurrahman Zeynal (65), Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Nenehatun Tarihi Milli Parkı Alan Kılavuzluğu'na getirildi. 2003 yılından beri milli park sahasındaki Aziziye Tabyası ile gönüllü olarak ilgilenen ve şehit askerlerin mezarlarını bularak gün yüzüne çıkaran Zeynal, rehberlik görevini aksatmadan yerine getiriyor. Ziyaretçilere tabyaların tarihini anlatan Zeynal, "Dedelerimize layık olmaya çalışıyorum" dedi.

Erzurum Eğitim Enstitüsü fizik, kimya, biyoloji bölümünü bitirdikten sonra öğretmen olarak atanan daha sonra Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Fizik Bölümü´nden mezun olan Abdurrahman Zeynal, 42 yıl çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. Öğrenciyken öğretmeninin sayesinde tarihe merak salan Zeynal, görev süresince bir taraftan da Erzurum tarihiyle ilgili çalışmalarda bulundu.

TABYALARA ÖZEL İLGİ

Emekli olduktan sonra tarihe olan ilgisi daha da artan Zeynal, 93 harbi olarak bilinen OsmanlıRus Savaşı'nda başta Nene Hatun olmak üzere Erzurumluların Rus ordusuna karşı verdikleri mücadelenin merkezi olan Aziziye Tabyası ile de özel olarak ilgilenmeye başladı. Tabyaların Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınarak Erzurum Kalkınma Vakfı'na devredilmesi sonrası bu alandaki çalışmalarına devam eden Zeynal, yaptığı araştırmalar sonucunda Rus ordusuna karşı yumruk, balta, kürek, kazmalarla karşı koyarken şehit olan Erzurumluların mezarlarını tek tek tespit etti.

Tarihi tabyanın ağaçlandırılması ve daha birçok konuda görev alan Zeynal, Tarım ve Orman Bakanlığı Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği alan kılavuzluğu kursuna katıldı. Kursu başarıyla tamamlayan Zeynal, 'Nenehatun Tarihi Milli Parkı Alan Kılavuzu' oldu. Yılların birikimi sonucu tabyalarla ilgili bir de kitap yazan Zeynal, tarihi mekanı gezmek isteyenlere yazkış demeden rehberlik ediyor.

Öğretmeni Celal Taş'ın sayesinde tarihe merak sardığını söyleyen Abdurrahman Zeynal, Erzurum tarihi ve Aziziye tabyasına özel ilgi ve önem gösterdiğini belirtti. 2003 yılından sonra Aziziye tabyasıyla ilgili yapılan çalışmalara katkı verdiğini vurgulayan Zeynal, "Milli Parklar Genel Müdürlüğü kurs düzenledi ben de katılarak resmi alan kılavuzu belgemi aldım. Erzurumluların Türk ordusuyla birlikte Rus ordusuna karşı verdikleri destansı mücadeleye sahne olan tabyaya gelenlere bilgi vermekle görevliyim. Bu görevimi de aksatmadan yazkış demeden yerine getirmeye çalışıyorum. Yaptığım görevle dedelerimize layık olmaya çalışıyorum" dedi.

AZİZİYE TABYASI

Rus tehdidini önlemek için ErzurumKars karayolunu kontrol altında tutmak amacıyla Top Dağı'na 3 tarafı toprağa gömülü tabyaların yapımına 1853'te başlandı. 1872 yılında tamamlanan Aziziye Tabyası '93 Harbi' olarak bilinen 1877 OsmanlıRus Savaşı'nda kanlı çarpışmalara sahne oldu. Osmanlı Ordusunun bulunduğu tabyanın Rus Ordusunun saldırısı sonucu düştüğü yolundaki haber üzerine kadınlıerkekli Erzurum halkı taş, sopa ve baltalarla tabyaları geri alarak bir destan yazdı. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2020-12-05 08:21:26



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