Emekli fizik öğretmeni tabyalar için kılavuz oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emekli fizik öğretmeni tabyalar için kılavuz oldu

DHA

Emekli fizik öğretmeni tabyalar için kılavuz oldu


Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da 42 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan Abdurrahman Zeynal (65), Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Nenehatun Tarihi Milli Parkı Alan Kılavuzluğu'na getirildi. 2003 yılından beri milli park sahasındaki Aziziye Tabyası ile gönüllü olarak ilgilenen ve şehit askerlerin mezarlarını bularak gün yüzüne çıkaran Zeynal, rehberlik görevini aksatmadan yerine getiriyor. Ziyaretçilere tabyaların tarihini anlatan Zeynal, "Dedelerimize layık olmaya çalışıyorum" dedi.
Erzurum Eğitim Enstitüsü fizik, kimya, biyoloji bölümünü bitirdikten sonra öğretmen olarak atanan daha sonra Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Fizik Bölümü´nden mezun olan Abdurrahman Zeynal, 42 yıl çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. Öğrenciyken öğretmeninin sayesinde tarihe merak salan Zeynal, görev süresince bir taraftan da Erzurum tarihiyle ilgili çalışmalarda bulundu. 
TABYALARA ÖZEL İLGİ
Emekli olduktan sonra tarihe olan ilgisi daha da artan Zeynal, 93 harbi olarak bilinen OsmanlıRus Savaşı'nda başta Nene Hatun olmak üzere Erzurumluların Rus ordusuna karşı verdikleri mücadelenin merkezi olan Aziziye Tabyası ile de özel olarak ilgilenmeye başladı. Tabyaların Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınarak Erzurum Kalkınma Vakfı'na devredilmesi sonrası bu alandaki çalışmalarına devam eden Zeynal, yaptığı araştırmalar sonucunda Rus ordusuna karşı yumruk, balta, kürek, kazmalarla karşı koyarken şehit olan Erzurumluların mezarlarını tek tek tespit etti. 
Tarihi tabyanın ağaçlandırılması ve daha birçok konuda görev alan Zeynal, Tarım ve Orman Bakanlığı Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği alan kılavuzluğu kursuna katıldı. Kursu başarıyla tamamlayan Zeynal, 'Nenehatun Tarihi Milli Parkı Alan Kılavuzu' oldu. Yılların birikimi sonucu tabyalarla ilgili bir de kitap yazan Zeynal, tarihi mekanı gezmek isteyenlere yazkış demeden rehberlik ediyor. 
Öğretmeni Celal Taş'ın sayesinde tarihe merak sardığını söyleyen Abdurrahman Zeynal, Erzurum tarihi ve Aziziye tabyasına özel ilgi ve önem gösterdiğini belirtti. 2003 yılından sonra Aziziye tabyasıyla ilgili yapılan çalışmalara katkı verdiğini vurgulayan Zeynal, "Milli Parklar Genel Müdürlüğü kurs düzenledi ben de katılarak resmi alan kılavuzu belgemi aldım. Erzurumluların Türk ordusuyla birlikte Rus ordusuna karşı verdikleri destansı mücadeleye sahne olan tabyaya gelenlere bilgi vermekle görevliyim. Bu görevimi de aksatmadan yazkış demeden yerine getirmeye çalışıyorum. Yaptığım görevle dedelerimize layık olmaya çalışıyorum" dedi.
AZİZİYE TABYASI
Rus tehdidini önlemek için ErzurumKars karayolunu kontrol altında tutmak amacıyla Top Dağı'na 3 tarafı toprağa gömülü tabyaların yapımına 1853'te başlandı. 1872 yılında tamamlanan Aziziye Tabyası '93 Harbi' olarak bilinen 1877 OsmanlıRus Savaşı'nda kanlı çarpışmalara sahne oldu. Osmanlı Ordusunun bulunduğu tabyanın Rus Ordusunun saldırısı sonucu düştüğü yolundaki haber üzerine kadınlıerkekli Erzurum halkı taş, sopa ve baltalarla tabyaları geri alarak bir destan yazdı. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2020-12-05 08:21:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karataş’tan 5 Aralık Kadın Hakları Günü mesajı
YEREL HABERLER Karataş’tan 5 Aralık Kadın Hakları Günü mesajı
Başkan Sekmen'den BB Erzurumspor'a destek Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen: “İnşallah takımımız yüzümüzü güldürecek sonuçlar alacak”
YEREL HABERLER Başkan Sekmen'den BB Erzurumspor'a destek Erzurum ...
Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral'dan önemli çağrı
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral'dan önemli ...
Başkan Sekmen: “Salgınla mücadelede seferberliğimiz sürüyor”
YEREL HABERLER Başkan Sekmen: “Salgınla mücadelede seferberliğimiz ...
Başkan Sekmen: Covid-19'la mücadeleye aynı gayretle devam edeceğiz
YEREL HABERLER Başkan Sekmen: Covid-19'la mücadeleye aynı gayretle ...
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yeni hijyen setini tanıttı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yeni hijyen ...
ETÜ’de 3 Öğretim Üyesi ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ arasında
YEREL HABERLER ETÜ’de 3 Öğretim Üyesi ‘Dünyanın En Etkili Bilim ...
Spor salonunda cuma namazı kılındı
YEREL HABERLER Spor salonunda cuma namazı kılındı
Ertaş: “Spor şehri Erzurum’da Reşit Karabacak ve Nihat Kabanlı isimleri yaşatılmalıdır”
YEREL HABERLER Ertaş: “Spor şehri Erzurum’da Reşit Karabacak ve ...
Erzurum’da cuma namazı spor salonlarında kılındı
YEREL HABERLER Erzurum’da cuma namazı spor salonlarında kılındı
Aydemir: ‘Milletimizin başı sağ olsun’ Aydemir’den 3 tünel müjdesi Aydemir’den Karabacak ve Kabanlı’ya vefa Pirinkayalar 2021, Dallıkavak 2022, Kırık 2023’te hizmette
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Milletimizin başı sağ olsun’ Aydemir’den 3 ...
Erzurum’dan ihracat verileri açıklandı
YEREL HABERLER Erzurum’dan ihracat verileri açıklandı
Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı
Yalnız yaşayan kadın, evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yalnız yaşayan kadın, evinde ölü bulundu
Erzurum İl Sağlık Müdürünün Covid-19 testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Erzurum İl Sağlık Müdürünün Covid-19 testi pozitif ...
Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer’den Engelliler Günü mesajı
YEREL HABERLER Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer’den Engelliler ...
Hüseyin Çimşir ilk antrenmanına çıktı
YEREL HABERLER Hüseyin Çimşir ilk antrenmanına çıktı
Engelleri unutturan an Erzurumspor forması hediye ettiler
YEREL HABERLER Engelleri unutturan an Erzurumspor forması hediye ...
Yeniden Refah Palandöken teşkilatı saha çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Yeniden Refah Palandöken teşkilatı saha çalışmalarını ...
Başkan Yaşar’dan Dünya Engelliler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yaşar’dan Dünya Engelliler Günü mesajı
Engelli yaşlı kadının evini yeniden yaptırdılar Tamamen yeniden yapılan evin iç donanımı tamamen engelli kadının kullanabileceği şekilde dizayn edildi
YEREL HABERLER Engelli yaşlı kadının evini yeniden ...
Aydemir: ‘AK dönem fırsat eşitliğinde bir milattır’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘AK dönem fırsat eşitliğinde bir milattır’
Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Efe: ‘’Engelli sorunları göz ardı edilmemeli’’
YEREL HABERLER Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Efe: ...
TÜBİTAK Ortaokul öğrencileri proje yarışması sonuçlandı “Tarih alanında” Erzurum Türkiye birincisi
YEREL HABERLER TÜBİTAK Ortaokul öğrencileri proje yarışması ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X