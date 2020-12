1.07'lik Ömer işini sırtında taşıyor

ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da 1.07 santimetre boyu ile tanınan Ömer Olğun, sokakta mendil, çakmak ve yara bandı gibi malzemeler satıp, bir yandan melodika çalarak ailesinin geçimini sağlıyor. Sokaktan kazandığı para ile kendisine ev aldığını belirten Olğun, "Annemin, 'Sana kimse bakmaz, her zaman çalış' tavsiyesi üzerine 20 yıldır bu tezgahın başındaydım. Buradan kazandığım para ile evlendim, ev aldım. 2 çocuğumu da okutuyorum" dedi

Merkez Yakutiye ilçesinin Sanayi Mahallesi'nde yaşayan evli ve iki çocuk babası yüzde 70 bedensel engelli Ömer Olğun (37), her sabah sattığı malzemeleri neredeyse boyu kadar olan çantaya doldurup, Özel Halk Otobüsüyle tezgah açtığı Cumhuriyet Caddesi'ne geliyor. Tezgahında çakmak, kalem, tespih, yara bandı, mendil gibi ürünler satan Olğun, satış olmadığında yanından hiç ayırmadığı melodikayı çalarak ikinci bir gelir kapısı açıyor. İstanbul'da çalıştığı dönem sokak çalgıcılarını izleyerek melodika çalmayı öğrendiğini söyleyen Ömer Olğun, vatandaşların da ilgi duyduğunu anlattı. 20 yıldır tezgah açıp satıcılık yapan Olğun, kazandığı parayla iki odalı, sobalı bir ev aldı ve kendisi gibi bedensel engelli olan oğlu Veysel Olğun (7) ve kızı Damla Olğun'un (12) da eğitim masraflarını cadde ve sokaklara açtığı tezgahtan satış yaparak karşılıyor. Eşi Hamiyet ve çocukları ile mutlu bir yuvaları olduğunu vurgulayan Ömer Olğun kimseye muhtaç olmadıklarını söyledi

'ANNEM BANA 'ÇALIŞ SANA KİMSE BAKMAZ' DEDİ'

Annesinin 'Sana kimse bakmaz, her zaman çalış' tavsiyesi üzerine 20 yıldır işine sarılan Ömer Olğun, seyyar satıcılık işini annesinden öğrendiğini belirterek, "Annem bana bu işi öğretti. Tam 20 senedir bu tezgahın başındaydım. Annem bana 'Hiçbir zaman durma her zaman çalış, sana kimse bakmaz' dedi. Ben de annemin sözünü dinledim çocukluğumdan beri çalıştım durdum. Tezgahımda çakmak, kalem, tespih, yara bandı, mendil gibi şeyler satıyorum. Sonra evlendim, ev aldım, iki çocuğumu da okutuyorum. Kazandığımı onlara veriyorum. Kızımın bir sorunu yok ama oğlum da benim gibi engelli" dedi.

'KİMSE BENİ HOR GÖRMÜYOR'

Erzurumlu vatandaşların kendisine yaklaşımından çok mutlu olduğunu ve engelli olduğu için herkesin hoşgörülü davrandığını belirten Olğun, "Vatandaşlar bana çok iyi davranıyor hiç hor görmüyorlar. Otobüslerde yer veriyorlar çantamı taşımak isteyenler oluyor" diye konuştu.

Hayatın yükünü işini sırtında taşıyarak hafifleten Olğun, akşam olunca da tezgahını toplayarak sırtına alıp evinin yolunu tutuyor.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez ERZURUM, (DHA)

