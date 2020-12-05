1.07'lik Ömer işini sırtında taşıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1.07'lik Ömer işini sırtında taşıyor

DHA

1.07'lik Ömer işini sırtında taşıyor


ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da 1.07 santimetre boyu ile tanınan Ömer Olğun, sokakta mendil, çakmak ve yara bandı gibi malzemeler satıp, bir yandan melodika çalarak ailesinin geçimini sağlıyor. Sokaktan kazandığı para ile kendisine ev aldığını belirten Olğun, "Annemin, 'Sana kimse bakmaz, her zaman çalış' tavsiyesi üzerine 20 yıldır bu tezgahın başındaydım. Buradan kazandığım para ile evlendim, ev aldım. 2 çocuğumu da okutuyorum" dedi
Merkez Yakutiye ilçesinin Sanayi Mahallesi'nde yaşayan evli ve iki çocuk babası yüzde 70 bedensel engelli Ömer Olğun (37), her sabah sattığı malzemeleri neredeyse boyu kadar olan çantaya doldurup, Özel Halk Otobüsüyle tezgah açtığı Cumhuriyet Caddesi'ne geliyor. Tezgahında çakmak, kalem, tespih, yara bandı, mendil gibi ürünler satan Olğun, satış olmadığında yanından hiç ayırmadığı melodikayı çalarak ikinci bir gelir kapısı açıyor. İstanbul'da çalıştığı dönem sokak çalgıcılarını izleyerek melodika çalmayı öğrendiğini söyleyen Ömer Olğun, vatandaşların da ilgi duyduğunu anlattı. 20 yıldır tezgah açıp satıcılık yapan Olğun, kazandığı parayla iki odalı, sobalı bir ev aldı ve kendisi gibi bedensel engelli olan oğlu Veysel Olğun (7) ve kızı Damla Olğun'un (12) da eğitim masraflarını cadde ve sokaklara açtığı tezgahtan satış yaparak karşılıyor. Eşi Hamiyet ve çocukları ile mutlu bir yuvaları olduğunu vurgulayan Ömer Olğun kimseye muhtaç olmadıklarını söyledi 
'ANNEM BANA 'ÇALIŞ SANA KİMSE BAKMAZ' DEDİ'
Annesinin 'Sana kimse bakmaz, her zaman çalış' tavsiyesi üzerine 20 yıldır işine sarılan Ömer Olğun, seyyar satıcılık işini annesinden öğrendiğini belirterek, "Annem bana bu işi öğretti. Tam 20 senedir bu tezgahın başındaydım. Annem bana 'Hiçbir zaman durma her zaman çalış, sana kimse bakmaz' dedi. Ben de annemin sözünü dinledim çocukluğumdan beri çalıştım durdum. Tezgahımda çakmak, kalem, tespih, yara bandı, mendil gibi şeyler satıyorum. Sonra evlendim, ev aldım, iki çocuğumu da okutuyorum. Kazandığımı onlara veriyorum. Kızımın bir sorunu yok ama oğlum da benim gibi engelli" dedi. 
'KİMSE BENİ HOR GÖRMÜYOR'
Erzurumlu vatandaşların kendisine yaklaşımından çok mutlu olduğunu ve engelli olduğu için herkesin hoşgörülü davrandığını belirten Olğun, "Vatandaşlar bana çok iyi davranıyor hiç hor görmüyorlar. Otobüslerde yer veriyorlar çantamı taşımak isteyenler oluyor" diye konuştu. 
Hayatın yükünü işini sırtında taşıyarak hafifleten Olğun, akşam olunca da tezgahını toplayarak sırtına alıp evinin yolunu tutuyor.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez ERZURUM, (DHA)
2020-12-05 09:39:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Emekli fizik öğretmeni tabyalar için kılavuz oldu
YEREL HABERLER Emekli fizik öğretmeni tabyalar için kılavuz oldu
Karataş’tan 5 Aralık Kadın Hakları Günü mesajı
YEREL HABERLER Karataş’tan 5 Aralık Kadın Hakları Günü mesajı
Başkan Sekmen'den BB Erzurumspor'a destek Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen: “İnşallah takımımız yüzümüzü güldürecek sonuçlar alacak”
YEREL HABERLER Başkan Sekmen'den BB Erzurumspor'a destek Erzurum ...
Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral'dan önemli çağrı
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral'dan önemli ...
Başkan Sekmen: “Salgınla mücadelede seferberliğimiz sürüyor”
YEREL HABERLER Başkan Sekmen: “Salgınla mücadelede seferberliğimiz ...
Başkan Sekmen: Covid-19'la mücadeleye aynı gayretle devam edeceğiz
YEREL HABERLER Başkan Sekmen: Covid-19'la mücadeleye aynı gayretle ...
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yeni hijyen setini tanıttı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yeni hijyen ...
ETÜ’de 3 Öğretim Üyesi ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ arasında
YEREL HABERLER ETÜ’de 3 Öğretim Üyesi ‘Dünyanın En Etkili Bilim ...
Spor salonunda cuma namazı kılındı
YEREL HABERLER Spor salonunda cuma namazı kılındı
Ertaş: “Spor şehri Erzurum’da Reşit Karabacak ve Nihat Kabanlı isimleri yaşatılmalıdır”
YEREL HABERLER Ertaş: “Spor şehri Erzurum’da Reşit Karabacak ve ...
Erzurum’da cuma namazı spor salonlarında kılındı
YEREL HABERLER Erzurum’da cuma namazı spor salonlarında kılındı
Aydemir: ‘Milletimizin başı sağ olsun’ Aydemir’den 3 tünel müjdesi Aydemir’den Karabacak ve Kabanlı’ya vefa Pirinkayalar 2021, Dallıkavak 2022, Kırık 2023’te hizmette
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Milletimizin başı sağ olsun’ Aydemir’den 3 ...
Erzurum’dan ihracat verileri açıklandı
YEREL HABERLER Erzurum’dan ihracat verileri açıklandı
Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı
Yalnız yaşayan kadın, evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yalnız yaşayan kadın, evinde ölü bulundu
Erzurum İl Sağlık Müdürünün Covid-19 testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Erzurum İl Sağlık Müdürünün Covid-19 testi pozitif ...
Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer’den Engelliler Günü mesajı
YEREL HABERLER Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer’den Engelliler ...
Hüseyin Çimşir ilk antrenmanına çıktı
YEREL HABERLER Hüseyin Çimşir ilk antrenmanına çıktı
Engelleri unutturan an Erzurumspor forması hediye ettiler
YEREL HABERLER Engelleri unutturan an Erzurumspor forması hediye ...
Yeniden Refah Palandöken teşkilatı saha çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Yeniden Refah Palandöken teşkilatı saha çalışmalarını ...
Başkan Yaşar’dan Dünya Engelliler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yaşar’dan Dünya Engelliler Günü mesajı
Engelli yaşlı kadının evini yeniden yaptırdılar Tamamen yeniden yapılan evin iç donanımı tamamen engelli kadının kullanabileceği şekilde dizayn edildi
YEREL HABERLER Engelli yaşlı kadının evini yeniden ...
Aydemir: ‘AK dönem fırsat eşitliğinde bir milattır’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘AK dönem fırsat eşitliğinde bir milattır’
Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Efe: ‘’Engelli sorunları göz ardı edilmemeli’’
YEREL HABERLER Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Efe: ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X