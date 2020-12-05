Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet ters döndü

Erzurum’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet ters döndü.
Edinilen bilgiye göre, Yusufeli’nden İspir’e giden P.Y. idaresindeki 25 FL 359 plakalı kamyonet Yavuzlar Mahallesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak ters döndü. Sürücü kaza sonrası kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kamyonet kullanılamaz hale geldi.
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