Organ nakli projesine TÜBİTAK desteği

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Öztürk, "Karaciğer Nakil Merkezleri İçin Yapay Zekâ Yöntemleri Kullanan Klinik Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi" projesiyle TÜBİTAK1005 Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Atatürk Üniversitesine yeni bir yol haritası çizmek üzere planlanan ve hayata geçirildikten sonra birçok önemli başarının elde edilmesine katkı sunan Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında açılan Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisinin mentörlüğünde, Tıp Fakültesi Organ Nakli Bölümü bünyesinde hazırlanan proje değerlendirme sürecini tamamladı.

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı tarafından desteklenmesine karar verilen ve mali konularda değerlendirme çalışmalarına başlanan projenin karaciğer nakli için önemli bir adım olduğuna dikkat çeken Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, temeli tamamlanan ve yükselişe geçen yeni nesil üniversite vizyonunun mahsullerini almaya başladıklarını söyledi.

Atatürk Üniversitesinin organ nakli alanında öncü bir konumda olduğunu dile getiren Rektör Çomaklı, gelecek dönem için de yenilikçi çalışmalara devam edileceğini, bu doğrultuda iç paydaşların birbirleri ile sağladığı koordinasyon neticesinde elde edilen başarılardan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Proje Yürütücüsü Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Öztürk ile Proje Mentörü Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Efeoğlu’nu tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

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