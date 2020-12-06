Erzurum’da sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde caddeler boş kaldı

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Erzurum’da sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kısıtlama ile birlikte Erzurum’da tarihi mekanlarda sessizlik hakim oldu. Çifte Minareli Medrese, Yakutiye Medresesi ve Erzurum Kalesinin bulunduğu bölgeler boş kaldı. Polis ekipleri şehrin giriş ve çıkışlarında tedbirlerini artırırken, kent merkezinde de trafik ekipleri ve asayiş ekipleri yaptıkları uygulamalarla sokakta bulunan vatandaşları uyardılar.

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