Kısıtlama nedeniyle kayakçının olmadığı Palandöken'de, suni karlama yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kısıtlama nedeniyle kayakçının olmadığı Palandöken'de, suni karlama yapıldı

DHA

Kısıtlama nedeniyle kayakçının olmadığı Palandöken'de, suni karlama yapıldı


Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)TÜRKİYE'de kayak sezonunun en erken açıldığı pist olan Palandöken'de, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen otel işletmecileri pistlere suni kar yağdırdı. Bölgedeki otelin genel müdürü Ömer Akca, ''Sezonun başlamasıyla beraber Türkiye'de şu anda otellerin misafirlerine kayak imkanı sağlayacak genelgeyi bekliyoruz'' dedi.
Devlet ve özel sektör iş birliğiyle kurulan kayak merkezleri kış turizmini hareketlendirmeye devam ederken, dünyanın önde gelen kayak merkezleri arasında sayılmaya başlayan Erzurum´daki Palandöken Kayak Merkezi´ni de binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Dünyanın en uzun ve en dik pistleri arasında yer alan Palandöken Kayak Merkezi'ndeki 8'i kolay, 9'u orta düzey, 3'ü ileri düzey ve 4'ü de doğal olmak üzere 24 pist, kayak ve snowboard meraklılarını ağırlıyor. Pistlerinden ikisi slalom yarışları için Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tesciline sahip Palandöken, aynı anda yaklaşık 20 bin kişiye kayak yapma imkânı sunuyor. Türkiye'nin en uzun, dünyanın ise 3'üncü uzunluktaki pistiyle kayak severlere 14 kilometre kesintisiz kayak yapma imkânı sunan Palandöken, acemi, orta düzey ve profesyonel kayakçılar için hazırlanmış pistleriyle de her kesimden kayakçıyı ağırlamaya hazır. Kayak yapmayı bilmeyenler için ise özel kızak pistleri bulunuyor.
Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Dağı'nın dört bir tarafına kurulan oteller ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait 3200 Ejder A.Ş., yaptırdıkları göletler sayesinde henüz belenen kar yağışının olmadığı Palandöken'e suni kar yağdırıyor.
'GENELGEYİ BEKLİYORUZ'
Türkiye'de her yıl olduğu gibi bu yıl da kayak sezonuna en erken Palandöken'de 'merhaba' denildiğini söyleyen Ömer Akca, Palandöken'e hiç kar yağmasa bile yaklaşık 40 kilometrelik pistin suni karla doldurulabileceğini söyledi. Sezonu açtıklarını ancak Türkiye´de pandemi nedeniyle misafirlerin otellere gitmekte tereddüt ettiğini sözlerine ekleyen Akca, "Biz de bunu fırsat bilerek sezona yoğun biçimde hazırlanıyoruz. Suni karlamayla beraber biz gelecek olan rezervasyonlardaki misafirlerimize yoğun biçimde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Sezonun başlamasıyla beraber Türkiye'de şu anda otellerin misafirlerine kayak imkanı sağlayacak genelgeyi bekliyoruz. Bununla beraber de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Şu anda Palandöken Dağı´nda hem Büyükşehir Belediyesi'ne ait tesislerde hem de özel otellerin tesislerinde bulanan suni karlama ile beraber yaklaşık 3540 kilometre kayak yapılabilir alan tamamıyla suni karlandı. Misafir olmasa da biz sezona hazırlanmak için bunu yapmaya mecburuz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2020-12-06 14:24:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GSİM şampiyonlar için düğmeye bastı
YEREL HABERLER GSİM şampiyonlar için düğmeye bastı
Erzurum’da sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde caddeler boş kaldı
YEREL HABERLER Erzurum’da sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde ...
Doğu'da 'Nahçıvan koridoru' umudu
YEREL HABERLER Doğu'da 'Nahçıvan koridoru' umudu
Organ nakli projesine TÜBİTAK desteği
YEREL HABERLER Organ nakli projesine TÜBİTAK desteği
Erzurum caddeleri boş ve sessiz kaldı
YEREL HABERLER Erzurum caddeleri boş ve sessiz kaldı
Prof. Dr. Şenocak'tan örnek davranış
YEREL HABERLER Prof. Dr. Şenocak'tan örnek davranış
Fatma Kılıç’tan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı
YEREL HABERLER Fatma Kılıç’tan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ...
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet ters döndü
YEREL HABERLER Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet ...
1.07'lik Ömer işini sırtında taşıyor
YEREL HABERLER 1.07'lik Ömer işini sırtında taşıyor
Emekli fizik öğretmeni tabyalar için kılavuz oldu
YEREL HABERLER Emekli fizik öğretmeni tabyalar için kılavuz oldu
Karataş’tan 5 Aralık Kadın Hakları Günü mesajı
YEREL HABERLER Karataş’tan 5 Aralık Kadın Hakları Günü mesajı
Başkan Sekmen'den BB Erzurumspor'a destek Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen: “İnşallah takımımız yüzümüzü güldürecek sonuçlar alacak”
YEREL HABERLER Başkan Sekmen'den BB Erzurumspor'a destek Erzurum ...
Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral'dan önemli çağrı
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral'dan önemli ...
Başkan Sekmen: “Salgınla mücadelede seferberliğimiz sürüyor”
YEREL HABERLER Başkan Sekmen: “Salgınla mücadelede seferberliğimiz ...
Başkan Sekmen: Covid-19'la mücadeleye aynı gayretle devam edeceğiz
YEREL HABERLER Başkan Sekmen: Covid-19'la mücadeleye aynı gayretle ...
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yeni hijyen setini tanıttı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yeni hijyen ...
ETÜ’de 3 Öğretim Üyesi ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ arasında
YEREL HABERLER ETÜ’de 3 Öğretim Üyesi ‘Dünyanın En Etkili Bilim ...
Spor salonunda cuma namazı kılındı
YEREL HABERLER Spor salonunda cuma namazı kılındı
Ertaş: “Spor şehri Erzurum’da Reşit Karabacak ve Nihat Kabanlı isimleri yaşatılmalıdır”
YEREL HABERLER Ertaş: “Spor şehri Erzurum’da Reşit Karabacak ve ...
Erzurum’da cuma namazı spor salonlarında kılındı
YEREL HABERLER Erzurum’da cuma namazı spor salonlarında kılındı
Aydemir: ‘Milletimizin başı sağ olsun’ Aydemir’den 3 tünel müjdesi Aydemir’den Karabacak ve Kabanlı’ya vefa Pirinkayalar 2021, Dallıkavak 2022, Kırık 2023’te hizmette
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Milletimizin başı sağ olsun’ Aydemir’den 3 ...
Erzurum’dan ihracat verileri açıklandı
YEREL HABERLER Erzurum’dan ihracat verileri açıklandı
Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X