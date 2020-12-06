Yakını 3 kadını öldürdü, vurularak yakalandı (1)



Turgay İPEK/ ERZURUM (DHA) ERZURUM'da Raci Aslan, yakını 3 kadını tabancayla vurup öldürdü. Olaydan sonra kaçan ve başına dayadığı silahla caddede gezen Aslan, polisler tarafından bacağından vuruldu. Zanlı tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Raci Aslan, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı yakını 3 kadını tabancayla vurdu. Zanlı elindeki silahla kaçtı. Vurulan kadınlardan 2'si olay yerinde 1'i de kaldırıldığı hastenede yaşamını yitirdi. Bir cadde üzerinde elindeki silahı başına dayamış olarak gezen zanlı Aslan, polis ekiplerinin teslim olması çağrılarına olumsuz yanıt verdi. İkna olmayan zanlı, elinden ve karın bölgesinden vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı Aslan tedavisi için hasteneye götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum

2020-12-06 15:25:18



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