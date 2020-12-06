Cinnet getiren şahıs boşandığı eşi ve iki kızını öldürüp intihar etmek istedi Ekmek almaya giden iki kardeş eve geldiklerinde anneleri ve kız kardeşlerinin cesetleri ile karşılaştı Silahla cadde ortasında intihara kalkışarak sağa sola ateş açan şahıs, Özel Harekat polisi tarafından elinden vurularak yakalandı

– Erzurum’da bir şahıs, boşandığı eşi ve iki kızını öldürdükten sonra cadde ortasında intihar etmek istedi. Ekmek almaya giden iki kardeş ise eve geldiklerinde anneleri ve kız kardeşlerinin cesetleri ile karşılaştı. Cinayeti işledikten sonra kaçan zanlıyı Özel Harekat polisi elinden vurarak durdurdu.

Alınan bilgilere göre, Raci A. çocuklarını görmek için Hilalkent’teki Özbağ Sitesi'nde bulunan evine geldi. Evde boşandığı eşi ve dört çocuğu ile konuşan şahıs, iki oğlunun ekmek almaya gitmesini fırsat bilerek kızlarının ve boşandığı eşinin üzerine kurşun yağdırdı. Olayda Gülçin Karabiyik ve 17 yaşındaki kızı Cansu A. olay yerinde, 23 yaşındaki kızı Burçin A. da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ekmek almak için evden çıkan Emre Can A. ve Ferdi A. ise eve dönüşte silah seslerini duydu. Eve koşan iki genç, anne ve kız kardeşlerinin cesetleri ile karşılaştı. Babalarının ise silahla evden kaçtığını gören çocuklar durumu polise bildirdi. Cinayet silahıyla birlikte Gölbaşı Mahallesi'ne gelen şahsın polis ve Özel Harekat polisi tarafından yolu kesildi. Silahla cadde ortasında intihara kalkışan şahıs, sağa sola ateş açmaya başladı. Özel Harekat polisi tarafından zanlı elinden vurularak etkisiz hale getirildi. Olay yerine gelen ambulansla yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

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