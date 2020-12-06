Ayrıldığı eşi ve 2 kızını öldürdü, vurularak etkisiz hale getirildi (2)

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ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİ ANLAR KAMERADA

Erzurum'da ayrıldığı eşi ve iki kızını tabancayla öldüren Raci Aslan, polisin 'teslim ol' çağrısına uymayınca özel harekat polisleri tarafından parmağından ve karın boşluğundan vuraralarak etkisiz hale getirildi. Aslan'ın etkisiz hale getirildiği bu anlar çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2020-12-06 18:17:09



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