Erzurum Valisi sokağa çıkma kısıtlamasını havadan denetledi

Erzurum Valisi Okay Memiş ve beraberindekiler sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde, sokak ve mahalleleri helikopterle denetledi.



Erzurum Valisi Okay Memiş, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Semih Okyar, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Arslan ile sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde şehir merkezini askeri helikopterle havadan denetledi. Yapılan denetimde Erzurum'da Covid19’la mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu gözlendi.



“Risk hala yüksek çünkü Erzurum kış memleketi”

Denetimin ardından açıklamalarda bulunun Vali Memiş, “Sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bizlerde almış olduğumuz tedbirleri kontrol ettik hem karadan hem havadan. Bütün şehri dolaştık. Memnuniyet verici bir tablo. Erzurumlu kardeşlerimizin, dadaşlar sokağa çıkma yasağına harfiyen uyduğunu memnuniyetle gözlemledik. Kahraman polisimiz, kahraman jandarmamız, herkes görevlerinin başında. Vatandaşımızın can ve mal emniyetini tesis etmek için görevlerini ifa ediyorlar. Tabi ki istisna kapsamında olan müesseseler ve kişiler de var, onlar da mümkün olduğu kadar kurallara riayet ediyorlar. Şunu memnuniyetle gözlemliyoruz ki alınan tedbirler ilimizde netice vermeye başladı. Vaka sayılarında ciddi bir yükseliş vardı. Ancak alınan bu tedbirlerle vaka sayılarını kontrol altına aldığımızı değerlendiriyoruz. Bununla birlikte risk hala yüksek çünkü Erzurum kış memleketi, kapalı mekanlarda vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına daha fazla uymalarını özellikle rica ediyorum. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat ifade etti, ev gezmeleri, misafirlikler gibi birtakım etkinlikleri ertelemelerini vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Bizim devlet olarak kontrol altına alamadığımız bir tek evler kaldı. Bu kurallara dikkat ettiğimiz müddetçe kışı çok da sorun olmadan atlatacağız. Doktorlar, sağlık çalışanlarımız çok ciddi bir mücadele veriyorlar. İfadeleri şu ki; yoğun bakımdaki bir hastanın yaşadığı güçlüğü görseler hiç kimse evinden çıkmaz. Evet bazı insanlarda çok etki etmiyor bu virüs, bunu biliyoruz ama maalesef bazı insanlarda ise ölümcül derecede etki ettiğini gözlemliyoruz. Maske mesafe ve hijyen kurallarına hep birlikte uyalım" şeklinde konuştu.

