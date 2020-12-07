ATA-AÖF’de vize sınavlarının ilk haftası başarıyla tamamlandı

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATAAÖF) Güz Yarıyılı vize sınavlarının ilk haftası tamamlandı.

Bu zamana kadarki en yüksek kayıtlı öğrenci sayısıyla 20202021 eğitim öğretim yılına başlayan ATAAÖF’de vize (ara) sınavlarının ilk haftası başarıyla tamamlandı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle geçtiğimiz bahar dönemini, bütünlemeleri ve yaz okulunu uzaktan eğitim modeli ile tamamlayan Atatürk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının tavsiyeleri doğrultusunda bu dönemi de ağırlıklı olarak uzaktan eğitim modeliyle geçiriyor.

Bu kapsamda örgün eğitimde vize sınavları geride bırakılırken Açıköğretim Fakültesinde de 30 Kasım’da online (çevrimiçi) olarak başlayan vize sınavlarında ilk hafta geride kaldı. Toplamda 784 bin 047 sınav oturumunun yapıldığı bu süreçte, katılım oranı %93 gibi oldukça yüksek bir düzeyde gerçekleşti.

Açıköğretim Fakültesi vize sınavları 7 11 Aralık haftasında yapılacak 5 günlük sınav oturumları ile sona erecek.

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