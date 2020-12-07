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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aşkale’de pazar denetimi ve HES kodu uygulaması

İHA

İçişleri Bakanlığının pandemi genelgesi doğrultusunda Aşkale'de pazar denetimleri yapıldı, pazar yerine gelen vatandaşlara HES kodu sorgulaması yapıldı.

Aşkale’de pazar denetimi ve HES kodu uygulaması

İçişleri Bakanlığının pandemi genelgesi doğrultusunda Aşkale'de pazar denetimleri yapıldı, pazar yerine gelen vatandaşlara HES kodu sorgulaması yapıldı.
İlçe Kaymakamı Murat Karaloğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Sinan Alkan, İlçe Emniyet Müdürü Abdurrahman Gündoğdu ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Gökhan Çamlıbel pazar yerini denetleyerek hem esnafla hem de vatandaşlar ile sık sık konuşarak, pandemi kuralları ve uygulama hakkında bilgiler verdi, uyarılarda bulundu.
Vatandaşların pazar yerine girişlerinde Emniyet ve Jandarma HES kodu sorgulaması yaparken, Aşkale Belediyesi Zabıta ekipleri de dezenfeksiyon ve maske dağıtımı gerçekleştirdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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