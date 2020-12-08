Erzurum kişi başına 23 bin TL kredi kullandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum kişi başına 23 bin TL kredi kullandı

İHA

Erzurum kişi başına 23 bin TL kredi kullandı

Erzurum’da 13,9 milyar TL tutarında kamu bankası, 3,5 milyar TL tutarında özel banka, toplamda ise 17,5 milyar tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti.
TBB 2020 Ekim dönemi Erzurum nakdi kredi iller dağılım sonuçlarını açıkladı. Erzurum’da 13,9 milyar TL tutarında kamu bankası, 3,5 milyar TL tutarında özel banka, toplamda ise 17,5 milyar tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti. İlde kişi başına düşen nakdi kredi tutarı 23,0 bin TL oldu. İl Nakdi kredi kullanım tutarı yüksekliği bakımından, Bölge illeri sıralamasında ilk sırayı aldı.
Erzurum Kişi Başına Düşen Kredi Tutarı
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) TBB 2020 Ekim dönemi Nakdi Kredilerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı verilerine göre İlde 2020 Ekim ayı ölçeğinde kişi başına düşen nakdi kredi tutarı kamu banka kredilerinde 18 bin 339 TL, Özel banka kredilerinde 4 bin 723 TL, toplam nakdi kredi de ise 23 bin 62 TL olarak hesaplandı.
Kamu Bankası Kredileri Ve Erzurum
Ekim dönemi kaydında Erzurum’da 13,9, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde16,9, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 24,7, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 52,6 milyar TL tutarında kamu bankası nakdi kredi kullanımı kaydedildi. İlin Türkiye toplamında kamu bankası kredi kullanım tutarı payı yüzde 0,94 oldu.
Özel Banka Kredileri Ve Erzurum
Dönemde Erzurum’da 3,5, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 4,9, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 9,0, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 23,0 milyar TL tutarında özel banka nakdi kredi kullanımı kaydedildi. İlin Türkiye toplamında özel banka kredi kullanım tutarı payı yüzde 0,16 olarak tespit edildi.
Bölgesel Veriler Ve Erzurum
Ekim 2020 dönemi ölçeğinde Erzurum’da 17,5, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 21,8, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 33,8, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 75,7 milyar TL tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti. İlin ülke toplamında nakdi kredi kullanım tutarı payı yüzde 0,48 olarak bildirildi.
DOSİAD Analizi
DOSİAD Araştırma Merkezi analizlerine göre, Ekim ayı bandında Erzurum’un kredi kullanım payı kamu bankası kredilerinde KUDAKA istatistik bölgesinde yüzde 82,31, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 56,5, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 26,5; özel banka kredilerinde KUDAKA istatistik bölgesinde yüzde 73,2, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 39,6, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 15,6; toplam kredide ise KUDAKA istatistik bölgesinde yüzde 80.2, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 52,8, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 23,2 oranında pay gösterdi.
Bölge İlleri Kredi Kullanım Tutarı Dağılımı
Dönemde Erzurum’da 17,5 milyar, Malatya’da 11,6 milyar, Van’da 9,9 milyar, Elazığ’da 9,5 milyar, Kars’ta 3,6 milyar, Ağrı’da 4,1 milyar, Erzincan’da 3,3 milyar, Bitlis’te 3,0 milyar, Muş’ta 2,6 milyar, Iğdır’da 2,4 milyar, Bingöl’de 2,1 milyar, Ardahan’da 1.6 milyar, Hakkari’de 2,4 milyar, Tunceli’de 1,4 milyar TL tutarında nakdi kredi kullanıldı.
Bölge İlleri Kamu Bankası Nakdi Kredi Kullanım Tutarı Dağılımı
Ocak Ekim ayları kaydında, Erzurum’da 13,9 milyar, Malatya’da 7,2 milyar, Van’da 6,3 milyar, Elazığ’da 6,0 milyar, Kars’ta 2,2 milyar, Ağrı’da 2,9 milyar, Erzincan’da 2,2 milyar, Bitlis’te 2,3 milyar, Muş’ta 1,9 milyar, Iğdır’da 1,4 milyar, Bingöl’de 1,5 milyar, Ardahan’da 1.1 milyar, Hakkari’de 1,8 milyar, Tunceli’de 1,1 milyar TL tutarında kamu bankası nakdi kredisi kullanıldı.
Bölge İlleri Özel Banka Nakdi Kredi Kullanım Tutarı Dağılımı
Ocak Ekim ayları toplamında Erzurum’da 3,5 milyar, Malatya’da 4,3 milyar, Van’da 3,5 milyar, Elazığ’da 3,4 milyar, Kars’ta 1,4 milyar, Ağrı’da 1,1 milyar, Erzincan’da 1,0 milyar, Bitlis’te 633.6 milyon, Muş’ta 718,6 milyon, Iğdır’da 1,0 milyar, Bingöl’de 561,7 milyon, Ardahan’da 559,7 milyon, Hakkari’de 561,4 milyon, Tunceli’de 333,1 milyon TL tutarında özel bankası nakdi kredisi kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vurularak öldürülen anne ve iki kızının cenazeleri yakınlarına teslim edildi Ölmeden bir gün önce karakolu arayıp eski eşinin kendisini öldüreceğini söylemiş “Raci bizi vurmaya geliyor”
YEREL HABERLER Vurularak öldürülen anne ve iki kızının cenazeleri ...
Aşkale’de pazar denetimi ve HES kodu uygulaması
YEREL HABERLER Aşkale’de pazar denetimi ve HES kodu uygulaması
TYB’den “2021 İstiklâl Marşı Yılı” kampanyası
YEREL HABERLER TYB’den “2021 İstiklâl Marşı Yılı” kampanyası
Erzurum’dan 50 ülkeye ihracat
YEREL HABERLER Erzurum’dan 50 ülkeye ihracat
ATA-AÖF’de vize sınavlarının ilk haftası başarıyla tamamlandı
YEREL HABERLER ATA-AÖF’de vize sınavlarının ilk haftası başarıyla ...
Kış şartlarında doğada kalan yaban hayvanları için yem bıraktılar Off Road ekibinden anlamlı etkinlik
YEREL HABERLER Kış şartlarında doğada kalan yaban hayvanları için ...
Off-Road tutkunları, yaban hayatı için karlı dağları aştı
YEREL HABERLER Off-Road tutkunları, yaban hayatı için karlı dağları ...
Erzurum Valisi sokağa çıkma kısıtlamasını havadan denetledi
YEREL HABERLER Erzurum Valisi sokağa çıkma kısıtlamasını havadan ...
Ayrıldığı eşi ve 2 kızını öldürdü, vurularak etkisiz hale getirildi (2)
YEREL HABERLER Ayrıldığı eşi ve 2 kızını öldürdü, vurularak etkisiz ...
Erzurum Valisi'nden kısıtlamada 'helikopterli' denetim
YEREL HABERLER Erzurum Valisi'nden kısıtlamada 'helikopterli' ...
Vurularak öldürülen anne ve çocukların cenazeleri otopsi için Adli Tıpa götürüldü Boşandığı eşi ve iki kızını öldüren zanlının cezaevinden yeni çıktığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Vurularak öldürülen anne ve çocukların cenazeleri ...
Ayrıldığı eşi ve 2 kızını öldürdü, vurularak etkisiz hale getirildi (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Ayrıldığı eşi ve 2 kızını öldürdü, vurularak etkisiz ...
Cinnet getiren şahıs boşandığı eşi ve iki kızını öldürüp intihar etmek istedi Ekmek almaya giden iki kardeş eve geldiklerinde anneleri ve kız kardeşlerinin cesetleri ile karşılaştı Silahla cadde ortasında intihara kalkışarak sağa sola ateş açan şahıs, Özel Harekat polisi tarafından elinden vurularak yakalandı
YEREL HABERLER Cinnet getiren şahıs boşandığı eşi ve iki kızını ...
Genç ve Başarılı Harita Yüksek Mühendisi Bülent Yıldırım HKMO’nun yeni başkanı oldu Haritacılara Yıldırım Başkan
YEREL HABERLER Genç ve Başarılı Harita Yüksek Mühendisi Bülent ...
Yakını 3 kadını öldürdü, vurularak yakalandı (1) - Yeniden
YEREL HABERLER Yakını 3 kadını öldürdü, vurularak yakalandı (1) - ...
Yakını 3 kadını öldürdü, vurularak yakalandı (1)
YEREL HABERLER Yakını 3 kadını öldürdü, vurularak yakalandı (1)
BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını ...
flaş
YEREL HABERLER flaş
Kısıtlama nedeniyle kayakçının olmadığı Palandöken'de, suni karlama yapıldı
YEREL HABERLER Kısıtlama nedeniyle kayakçının olmadığı ...
GSİM şampiyonlar için düğmeye bastı
YEREL HABERLER GSİM şampiyonlar için düğmeye bastı
Erzurum’da sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde caddeler boş kaldı
YEREL HABERLER Erzurum’da sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde ...
Doğu'da 'Nahçıvan koridoru' umudu
YEREL HABERLER Doğu'da 'Nahçıvan koridoru' umudu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X