Erzurum’un teşvikli yatırım sayısı 438’e yükseldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum’un teşvikli yatırım sayısı 438’e yükseldi

İHA

Erzurum’un teşvikli yatırım sayısı 438’e yükseldi

Erzurum’da Ekim ayında 2 bölgesel, 1 genel olarak 3; OcakEkim ayları kapsamında 28 bölgesel, 7 genel kategoride toplam 35; 20012020 yıllarını kapsayan 19 yıllık süreçte ise 130 bölgesel, 308 genel toplam 438 yatırım teşvik belgesi aldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2020 Ekim dönemi Erzurum teşvik verilerini paylaştı. Erzurum’da Ekim ayında 2 bölgesel, 1 genel olarak 3; Ocak Ekim ayları kapsamında 28 bölgesel, 7 genel kategoride toplam 35; 2001 2020 yıllarını kapsayan 19 yıllık süreçte ise 130 bölgesel, 308 genel toplam 438 yatırım teşvik belgesi aldı.
Erzurum Ekim Verileri
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Bülteni kayıtlarına göre, Erzurum’da bu yılın Ekim ayında 2 bölgesel, 1 genel yatırım teşvik kapsamına girdi. Bölgesel teşvikli yatırımlar için 3, genel bazlı yatırımlar için ise 9 milyon TL tutarında harcama gerçekleştirildi. Bölgesel yatırımlarla 47 kişilik istihdam kapasitesi oluşturuldu
Erzurum Ocak Ekim Dönemi
Bu yılın Ocak Ekim ayları arasında ilde hayata geçirilen 28 bölgesel, 7 genel düzeyli 35 yatırım teşvik belgesi aldı. Bölgesel yatırımlar için 968, genel yatırımlar için 138 milyon olarak toplam 1 milyar 106 milyonluk harcama kaydedildi. Bölgesel yatırımlarda 2 bin 129, genel yatırımlarda 31, toplam 2 bin 151 kişilik istihdam hacmi öngörüldü.
Erzurum 2001 2020 Dönemi
Erzurum’da 2001 2020 yılları arasında 2’si yabancı sermaye menşeli, 130 bölgesel, 308 genel olmak üzere toplam 438 yatırım teşvik kapsamında değerlendirildi. Teşvikli bölgesel yatırımlar için 2 milyar 61 milyon, genel yatırımlar için ise 1 milyar 980 milyon olarak toplam 4 milyar 40 milyon harcama yapıldı. Bölgesel yatırımlarla 8 bin 287, genel teşvikli yatırımlarla da 4 bin 25 kişi iş edildi.
Bölgesel Yatırımlar Payı
Bu yılın ekim ayında belge alan teşvikli yatırımlar içinde bölgesel kategorideki yatırımlar yüzde 67’lik oran oluşturdu. Ocak ekim ayları diliminde bölgesel yatırım payı yüzde 80, 2001 2020 yılı kaydında ise yüzde 30 oldu. 19 yıllık süreçte genel bazlı teşvikli yatırım sayısı ise toplada yüzde 70.3’lük oran gösterdi.
Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Yatırım Teşvik Belgesi Bülteni Ekim 2020 Verileri
2020 yılı Ekim ayında, 974 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Ancak bir adet Yatırım Teşvik Belgesi daha sonra iptal edilmiş olup, 973 adedi ise aktif durumdadır. 973 adet Yatırım Teşvik Belgesinin öngörülen sabit yatırım tutarı toplam 16 milyar TL, öngörülen istihdamı ise 26.241 kişidir.
Ekim ayında düzenlenen 973 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 954 adedi yerli firmalar, 19 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Yerli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 15,7 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 313 milyon TL’dir.
Ekim Ayı Yatırım Teşvik Belgelerinin Bölgelere Göre Dağılımı
2020 yılı Ekim ayında verilen yatırım teşvik belgelerinin 407 adedi I. Bölgede, 206 adedi II. Bölgede, 122 adedi III. Bölgede, 68 adedi IV. Bölgede, 63 adedi V. Bölgede ve 107 adedi de VI. Bölgededir.
Öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 4,3 milyar TL’si I. Bölgede, 5,6 milyar TL’si II. Bölgede, 3 milyar TL’si III. Bölgede, 1,4 milyar TL’si IV. Bölgede, 780 milyon TL’si V. Bölgede ve 849 milyon TL’si de VI. Bölgededir.
Ekim Ayı Yatırım Teşvik Belgelerinin Yatırım Cinslerine Göre Dağılımı
2020 yılı Ekim ayında düzenlenen 973 adet belgenin 576 adedi komple yeni yatırım, 329 adedi tevsi, 68 adedi de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır. Ekim ayında yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 16 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 10,3 milyar TL’si komple yeni yatırım, 3,5 milyar TL’si tevsi ve 2,2 milyar TL’si de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır.
Ekim Ayı Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörlere Göre Dağılımı
Ekim ayında verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 16 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 2,3 milyar TL’si Enerji sektöründe, 1,2 milyar TL’si Hizmetler sektöründe, 11,3 milyar TL’si İmalat sektöründe, 757 milyon TL’si Madencilik sektöründe ve 498 milyon TL’si tarım sektöründedir.
Ekim Ayı Yatırım Teşvik Belgelerinin Destek Sınıfına Göre Dağılımı
Ekim ayında düzenlenen 973 adet yatırım teşvik belgesinin 553 adedi Bölgesel, 419 adedi Genel ve 1 adedi de Stratejik mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 16 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 11 milyar TL’si Bölgesel, 5 milyar TL’si Genel ve 54 milyon TL’si de Stratejik mahiyetteki yatırımlara aittir.
2020 Yılı OcakEkim Dönemi Gelişmeleri
2020 yılı OcakEkim döneminde, öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 173,6 milyar TL olan toplam 8.334 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen belgelerde 243.624 kişilik istihdam öngörülmektedir.
OcakEkim döneminde düzenlenen 8.334 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 8.053 adedi yerli firmalar, 281 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Yerli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 163,6 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 10 milyar TL’dir.
OcakEkim Dönemi Yatırım Teşvik Belgelerinin Bölgelere Göre Dağılımı
2020 yılının OcakEkim döneminde verilen teşvik belgelerinin 3.498 adedi I. Bölgede, 1.531 adedi II. Bölgede, 1.098 adedi III. Bölgede, 663 adedi IV. Bölgede, 588 adedi V. Bölgede, 948 adedi VI. Bölgede ve 8 adedi de Muhtelif Bölgelerdedir.
Teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 64 milyar TL’si I. Bölgede, 41,6 milyar TL’si II. Bölgede, 28 milyar TL’si III. Bölgede, 17 milyar TL’si IV. Bölgede, 13,5 milyar TL’si V. Bölgede, 7,6 milyar TL’si VI. Bölgede ve 2 milyar TL’si de Muhtelif Bölgelerdedir.
OcakEkim Dönemi Yatırım Teşvik Belgelerinin Yatırım Cinslerine Göre Dağılımı
2020 yılı OcakEkim döneminde düzenlenen 8.334 adet belgenin 5.034 adedi komple yeni yatırım, 2.663 adedi tevsi, 637 adedi de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır. OcakEkim döneminde yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 173,6 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 113,2 milyar TL’si komple yeni yatırım, 45,6 milyar TL’si tevsi ve 14,7 milyar TL’si ise diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır.
OcakEkim Dönemi Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörlere Göre Dağılımı
OcakEkim döneminde verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 173,6 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 35,9 milyar TL’si Enerji sektöründe, 25,1 milyar TL’si Hizmetler sektöründe, 103,5 milyar TL’si İmalat sektöründe, 4,4 milyar TL’si Madencilik sektöründe ve 4,6 milyar TL’si de Tarım sektöründedir.
OcakEkim Dönemi Yatırım Teşvik Belgelerinin Destek Sınıfına Göre Dağılımı
OcakEkim döneminde düzenlenen 8.334 adet yatırım teşvik belgesinin 5.208 adedi Bölgesel, 3.121 adedi Genel ve 5 adedi de Stratejik mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 173,6 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 103,6 milyar TL’si Bölgesel, 69,3 milyar TL’si Genel ve 712 milyon TL’si Stratejik mahiyetteki yatırımlara aittir.
Yatırım Teşvik Belgelerinin Genel Karakteristikleri
20 Haziran 2012 tarihinden Ekim 2020 sonuna kadar 46.336 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin 44.000 adedi yerli firmalar, 2.336 adedi de yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Bu dönemde yerli firmalara düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 952,9 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı ise 273,5 milyar TL’dir.
Yatırım Teşvik Belgelerinin Bölgelere Göre Dağılımı
Bu dönemde düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi adedinde I. Bölge %37, II. Bölge %18, III. Bölge %14, IV. Bölge %11, V. Bölge %9, VI. Bölge %11 ve Muhtelif Bölgeler %0,3 pay almıştır. Öngörülen sabit yatırım tutarı dikkate alındığında ise I. Bölgenin payının %41, II. Bölgenin payının %20, III. Bölgenin payının %18, IV. Bölgenin payının %8, V. Bölgenin payının %5, VI. Bölgenin payının %4 ve Muhtelif Bölgelerin payının %4 olduğu görülmektedir.
Yatırım Teşvik Belgelerinin Yatırım Cinslerine Göre Dağılımı
20 Haziran 2012 tarihinden Ekim 2020 sonuna kadar düzenlenen 46.336 adet yatırım teşvik belgesinin 29.739 adedi Komple Yeni Yatırım, 12.788 adedi Tevsi ve 3.809 adedi Modernizasyon, Entegrasyon vb. diğer mahiyetteki yatırımlara aittir. Bu dönemde öngörülen 1,2 trilyon TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 806,5 milyar TL’si Komple Yeni Yatırım, 306,9 milyar TL’si Tevsi Yatırım ve 112,9 milyar TL’si Modernizasyon, Entegrasyon vb. diğer mahiyetteki yatırımlardır.
Yatırım Teşvik Belgelerinin Destek Sınıfına Göre Dağılımı
20 Haziran 2012 tarihinden Ekim 2020 sonuna kadar düzenlenen 46.336 adet yatırım teşvik belgesinin 26.350 adedi Bölgesel, 102 adedi Büyük Ölçekli, 19.825 adedi Genel ve 59 adedi ise Stratejik mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 1,2 trilyon TL’lik sabit yatırım tutarının 616,2 milyar TL’si Bölgesel, 78,1 milyar TL’si Büyük Ölçekli, 356 milyar TL’si Genel iken 176,1 milyar TL’si Stratejik mahiyetteki yatırımlara aittir.
Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörlere Göre Dağılımı
20 Haziran 2012 tarihinden Ekim 2020 sonuna kadar düzenlenen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 1,2 trilyon TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 290,3 milyar TL’si Enerji, 309,7 milyar TL’si Hizmetler, 553,5 milyar TL’si İmalat, 40,2 milyar TL’si Madencilik ve 32,6 milyar TL’si Tarım sektörlerindedir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum kişi başına 23 bin TL kredi kullandı
YEREL HABERLER Erzurum kişi başına 23 bin TL kredi kullandı
Vurularak öldürülen anne ve iki kızının cenazeleri yakınlarına teslim edildi Ölmeden bir gün önce karakolu arayıp eski eşinin kendisini öldüreceğini söylemiş “Raci bizi vurmaya geliyor”
YEREL HABERLER Vurularak öldürülen anne ve iki kızının cenazeleri ...
Aşkale’de pazar denetimi ve HES kodu uygulaması
YEREL HABERLER Aşkale’de pazar denetimi ve HES kodu uygulaması
TYB’den “2021 İstiklâl Marşı Yılı” kampanyası
YEREL HABERLER TYB’den “2021 İstiklâl Marşı Yılı” kampanyası
Erzurum’dan 50 ülkeye ihracat
YEREL HABERLER Erzurum’dan 50 ülkeye ihracat
ATA-AÖF’de vize sınavlarının ilk haftası başarıyla tamamlandı
YEREL HABERLER ATA-AÖF’de vize sınavlarının ilk haftası başarıyla ...
Kış şartlarında doğada kalan yaban hayvanları için yem bıraktılar Off Road ekibinden anlamlı etkinlik
YEREL HABERLER Kış şartlarında doğada kalan yaban hayvanları için ...
Off-Road tutkunları, yaban hayatı için karlı dağları aştı
YEREL HABERLER Off-Road tutkunları, yaban hayatı için karlı dağları ...
Erzurum Valisi sokağa çıkma kısıtlamasını havadan denetledi
YEREL HABERLER Erzurum Valisi sokağa çıkma kısıtlamasını havadan ...
Ayrıldığı eşi ve 2 kızını öldürdü, vurularak etkisiz hale getirildi (2)
YEREL HABERLER Ayrıldığı eşi ve 2 kızını öldürdü, vurularak etkisiz ...
Erzurum Valisi'nden kısıtlamada 'helikopterli' denetim
YEREL HABERLER Erzurum Valisi'nden kısıtlamada 'helikopterli' ...
Vurularak öldürülen anne ve çocukların cenazeleri otopsi için Adli Tıpa götürüldü Boşandığı eşi ve iki kızını öldüren zanlının cezaevinden yeni çıktığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Vurularak öldürülen anne ve çocukların cenazeleri ...
Ayrıldığı eşi ve 2 kızını öldürdü, vurularak etkisiz hale getirildi (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Ayrıldığı eşi ve 2 kızını öldürdü, vurularak etkisiz ...
Cinnet getiren şahıs boşandığı eşi ve iki kızını öldürüp intihar etmek istedi Ekmek almaya giden iki kardeş eve geldiklerinde anneleri ve kız kardeşlerinin cesetleri ile karşılaştı Silahla cadde ortasında intihara kalkışarak sağa sola ateş açan şahıs, Özel Harekat polisi tarafından elinden vurularak yakalandı
YEREL HABERLER Cinnet getiren şahıs boşandığı eşi ve iki kızını ...
Genç ve Başarılı Harita Yüksek Mühendisi Bülent Yıldırım HKMO’nun yeni başkanı oldu Haritacılara Yıldırım Başkan
YEREL HABERLER Genç ve Başarılı Harita Yüksek Mühendisi Bülent ...
Yakını 3 kadını öldürdü, vurularak yakalandı (1) - Yeniden
YEREL HABERLER Yakını 3 kadını öldürdü, vurularak yakalandı (1) - ...
Yakını 3 kadını öldürdü, vurularak yakalandı (1)
YEREL HABERLER Yakını 3 kadını öldürdü, vurularak yakalandı (1)
BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını ...
flaş
YEREL HABERLER flaş
Kısıtlama nedeniyle kayakçının olmadığı Palandöken'de, suni karlama yapıldı
YEREL HABERLER Kısıtlama nedeniyle kayakçının olmadığı ...
GSİM şampiyonlar için düğmeye bastı
YEREL HABERLER GSİM şampiyonlar için düğmeye bastı
Erzurum’da sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde caddeler boş kaldı
YEREL HABERLER Erzurum’da sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde ...
Doğu'da 'Nahçıvan koridoru' umudu
YEREL HABERLER Doğu'da 'Nahçıvan koridoru' umudu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X