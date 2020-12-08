Erzurum’da uyuşturucu operasyonu 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 9 kişi yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik 3 ilde yapılan yapılan operasyonda 9 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda Erzurum’da 6, İzmir’de 2, İstanbul’da 1 şahıs olmak üzere 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.