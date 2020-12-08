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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk Üniversitesi yerli aşıda ilk safhayı tamamladı

İHA

Atatürk Üniversitesi yerli aşıda ilk safhayı tamamladı

Atatürk Üniversitesi, 2019 Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa bir süre içerisinde küresel bir pandemiye dönüşen Koronavirüs salgınına yönelik aşı çalışmalarına, Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörlüğü bünyesinde devam ediyor.
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenen Atatürk Üniversitesi Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörlüğünün “COVİD19’a Karşı İki Farklı Ekspresyon Sistemi Kullanılarak Aşı Geliştirilmesi” projesinin son gelişmelerini değerlendiren Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Atatürk Üniversitesi Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörü Prof. Dr. Selahattin Çelebi, dünya genelinde görülen pandemiyle ilgili yapılan 160 aşı çalışmasından 16’sının ülkemizde yürütüldüğünü belirterek, bu çalışmalardan bazılarının son aşamaya geldiğini söyledi.
Aşı çalışmalarının üç aşamada gerçekleştirildiğini ifade eden Çelebi, süreç hakkında şu bilgileri aktardı: “Bu aşamalardan birincisi vücuda verilecek maddeyi hazırlamak, ikincisi bu maddenin deney hayvanlarında oluşturacağı cevabı saptamak ve bu cevabın ne kadar süreyle etkin olacağını anlamak, üçüncüsü ise maddeyi gönüllü insanlara vermek suretiyle cevabı ve bu cevabın etkinlik süresiyle birlikte oluşabilecek olumsuz durumları belirlemektir.”
Birinci Aşama Başarıyla Tamamlandı
“Birinci aşamada hazırlanan maddeye antijen denir. Antijen vücuda (neonotal dönemde) yabancıdır ve protein yapısındadır. Antijenin hazırlanmasında en önemli kısım invitro çalışmalardır. İnvitro, canlı ortamın dışında gerçekleştirilen teknik bir çalışmadır. Atatürk Üniversitesi Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörlüğü olarak birinci aşama olan antijen hazırlama safhasını başarıyla tamamlamış bulunmaktayız. 2021’in ilk yarı yılında ise hayvan deneylerini tamamlamayı ve son faz olan gönüllü insan aşılamalarına geçmeyi planlıyoruz.”
Küresel bir enfeksiyona neden olan Covid19 pandemisine yönelik tedavi ve koruyucu aşı çalışmalarının birçok ülkede yapıldığını belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ülkemizde ilk vakanın görüldüğü günlerde Atatürk Üniversitesinde bir koordinatörlük oluşturularak aşı üretilmesi için gerekli araştırmaların başlatıldığını hatırlattı.
Antijen, Rekombinant DNA Teknolojisiyle Hazır Hale Getirildi
Atatürk Üniversitesinin önceki yıllarda aşı çalışmalarına yönelik bir birimi olmamasına rağmen bu konuda çalışacak bilim dalları ve öğretim elemanlarıyla yeterli birikime sahip olduğunu aktaran Rektör Çomaklı şunları söyledi: “Aşı koordinatörlüğü bünyesinde araştırmalar; Üniversitemiz Tıp, Fen, Eczacılık ve Veteriner Hekimliği Fakültelerinden öğretim elemanları ve Sağlık Bakanlığından konuyla ilgili uzmanlar tarafından yürütülmektedir.”
Araştırmalar kapsamında Aşı Koordinatörlüğü tarafından Covid19 aşısıyla ilgili hazırlanan projenin, Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerini yürüten TÜSEB tarafından kabul edildiğini ve desteklendiğini belirten Rektör Çomaklı, “Üç aşamada gerçekleştirilen aşı çalışmalarının invitro olarak adlandırılan birinci aşaması tamamlanmış ve antijen hayvan deneylerinde kullanılmak üzere hazır hale getirilmiştir. Bu vesileyle, antijen hazırlanması sürecinde yer alan Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörlüğü üyelerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

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