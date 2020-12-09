Aşkale beyaz gelinliğini giydi Karayolları ekipleri yollarda kar temizleme çalışması yaptı

Erzurum'un Aşkale ilçesi yağan karla beyaza büründü.

Kış mevsimine girilmesine rağmen Erzurum'da yağmayan kar nihayet bu sabaha karşı etkili oldu. Kar yağışı yüksek kesimlerde daha etkili olurken, Aşkale ilçe merkezinde daha az görüldü. Karayolları ekipleri dün akşamdan beri E80 ile D100 karayolları ile AşkaleBayburt (Kop Dağı) geçitlerinde kar temizliği ve tuzlama yaparak sürücülerin zor anlar yaşamaması için olağan çaba sarf ettiler.

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