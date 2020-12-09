Erzurum ticaret sektöründe pozitif seyir

Erzurum’da faal mükellef sayısı kasım ayında da artışını sürdürdü. 11 aylık ölçekte en yüksek oranda faal mükellef sayısı artışı yüzde 7,15 oranı ile Kurumlar, yüzde 11,58 ile Gelir Stopaj Vergisi faal mükellefi sayısında gerçekleşti.

Gelir İdaresi Başkanlığı Kasım Ayı Verileri

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 2020 yılı Kasım dönemi faal vergi mükellefi verilerini paylaştı. Erzurum’da 10 bin 565 Gelir Vergisi, 8 bin 516 Basit Usulde Vergilendirilen Gelir Vergisi, 3 bin 308 Kurumlar Vergisi, 15 bin 612 Gelir Stopaj vergisi, 7 bin 284 Gayrimenkul Sermaye İradı ve 13 bin 673 Katma Değer Vergisi(KDV) faal mükellefi bulunduğu bildirildi.

Aktif Mükellef

Gelir Vergisi, Basit Usulde Gelir vergisi, Kurumlar Vergisi faal mükelleflerinin oluşturduğu Aktif mükellef sayısı 2019 aralık ayına göre yüzde 3,89, 2020 Ekim ayına göre yüzde 0,25 oranında arttı. İlde 2019 aralık ayında 21 bin 550, 2020 ocak ayında 21 bin 595, şubat ayında 21 bin 620, mart ayında 21 bin 679, nisanda 21 bin 724, mayısta 21 bin 799, haziranda 21 bin 981, temmuzda 22 bin 67, ağustosta 22 bin 132, eylülde 22 bin 242, ekim ayında 22 bin 333, kasım ayında 22 bin 389 aktif mükellef bulunduğu kaydedildi.

Aralık 2019’a Göre Değişim

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, Kasım ayında, 2019 yılı aralık ayına göre Gelir Vergisi mükellefi sayısı 10 bin 145’ten 10 bin 565, basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellef sayısı 8 bin 318’den 8 bin 516, kurumlar vergisi faal mükellef sayısı 3 bin 87’den 3 bin 308, gelir stopaj vergisi faal mükellef sayısı 13 bin 991’den 15 bin 612, KDV mükellefi sayısı 13 bin 29’dan 13 bin 673’e yükseldi.

2019 Aralık Ayına Göre Değişim Oranları

Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan hesaplamalara göre; 2019 Aralık ayına göre faal mükellef sayısı, Gelir vergisinde yüzde 4.13, Basit usulde vergilendirilen gelir vergisinde yüzde 2,38, kurumlar vergisinde yüzde 7,15, Aktif mükellef sayısında yüzde 3,89, Gelir Stopaj vergisinde yüzde 11,58, KDV’de yüzde 4,94 oranında artış kaydetti.

Ekim Ayına Göre 5 Kategoride Artış

Bu yılın Ekim ayına göre Kasım ayında gelir vergisi mükellefi 10 bin 525’ten 10 bin 565, Basit usulde Vergilendirilen Gelir Vergisi mükellefi 8 bin 505’ten 8 bin 516, Kurumlar vergisi faal mükellef sayısı 3 bin 303’ten 3 bin 308, aktif mükellef sayısı 22 bin 333’ten 22 bin 389 , gelir stopaj vergisi faal mükellefi sayısı 15 bin 501’den 15 bin 612, KDV mükellefi sayısı 13 bin 641’den 13 bin 673’e yükseldi.

Aylık Değişim Oranları

2020 Ekim dönemine göre Kasım ayında Erzurum’da faaliyet veren faal mükellef sayısı, Gelir Vergisinde yüzde 0.38, Basit usulde Vergilendirilen Gelir Vergisinde yüzde 0.12, Kurumlar Vergisinde yüzde 0,15, Aktif mükellef sayısında yüzde 0,23, Gelir Stopaj vergisinde yüzde 0,71, KDV’de yüzde 0.25 oranında artış gösterdi.

2019 Aralık Ayı Erzurum Verileri

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre Erzurum’da 2019 aralık ayında 10 bin 145 Gelir Vergisi, 8 bin 318 Basit usulde Vergilendirilen Gelir Vergisi, 3 bin 87 Kurumlar Vergisi, 21 bin 550 Aktif, 13 bin 991 Gelir Stopaj Vergisi, 7 bin 463 Gayrimenkul Sermaye iradı Vergisi ve 13 bin 29 Katma Değer Vergisi faal mükellefi bulunuyordu.

Gelir Vergisi 11 Aylık Dağılım

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre Erzurum’da Gelir Vergisi faal mükellef sayısı Ocak ayında 10 bin 151, şubat ayında 10 bin 129, mart ayında 10 bin 147, Nisan ayında 10 bin 172, Mayıs ayında 10 bin 206, Haziran ayında 10 bin 287, temmuz ayında 10 bin 349, ağustos ayında 10 bin 409, eylül ayında 10 bin 475, ekim ayında 10 bin 525, kasım ayında 10 bin 565 oldu.

Kurumlar Vergisi 11 Aylık Dağılım

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre Erzurum’da Kurumlar Vergisi faal mükellef sayısı Ocak ayında 3 bin 110, şubat ayında 3 bin 116, mart ayında3 bin 134, Nisan ayında 3 bin 140, Mayıs ayında 3 bin 155, Haziran ayında 3 bin 197, Temmuz ayında 3 bin 228, Ağustos ayında 3 bin 243, Eylül ayında 3 bin 271, Ekim ayında 3 bin 303, kasım ayında 3 bin 308 olarak kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.