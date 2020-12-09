Op. Dr. Furkan Şengöz revizyon burun estetiğini anlattı

Estetik burun ameliyatlarında çeşitli sebeplerden dolayı istenilen sonuca ulaşmak mümkün olmuyor. Op. Dr.Furkan Şengöz bu tip durumlarda başvurulan revizyon burun estetiğine ilişkin bilgi verdi.

Bazı durumlarda gerçekleştirilen ilk burun estetiği operasyonunun ardından yapılması gerekebilen revizyon rinoplasti hakkında bilgiler veren Op. Dr.Furkan Şengöz, süreci ve detayları anlattı. Op. Dr. Şengöz, “Estetik burun ameliyatlarında yaklaşık yüzde 10 ila 15 arasında değişen bir oranda çeşitli sebeplerden dolayı istenilen sonuca ulaşmak mümkün olamayabilmektedir. Böyle durumlarda yapılması gereken revizyon burun operasyonu özellikle burnun gereğinden fazla küçültülmesi başta olmak üzere belirgin asimetriler, solunum fonksiyonu bozuklukları, burun sırtı ve ucu üzerinde çıkıntılar çöküklükler durumunda tercih edilmektedir. Gerçekleştirilen revizyon rinoplasti uygulamasıyla şekil bozukluğunun yanı sıra burundaki fonksiyonel sorunlar da düzeltilebilirken, öne çıkan şart ise ilk ameliyatın ardından 1 yıla yakın bir sürenin geçmesi gerektiğidir” dedi.

Op. Dr. Şengöz, bu süre sonunda gerekli olan müdahale gerçekleştirilerek burnun hem şekilsel, hem de işlevsel problemi giderilebildiğini belirterek, “Daha rahat nefes için de revizyon gerebilmektedir. Revizyon rinoplasti denildiğinde ilk akla gelen şekil bozuklukları olsa da, sağlamış olduğu işlevsel etki de en az bunun kadar önemlidir. Özellikle burnun fazla küçültülmesi gibi problemler, hava kanallarının daralmasına ve buna bağlı olarak nefes alma şikayetlerine sebebiyet verirken, burun derisinin yeni yapıya adapte olamamasına ve burun derisinin aşağı doğru sarkması sorunları da ilk ameliyat sonrası ortaya çıkabilmektedir. Bu ve bunun gibi pek çok estetik ve fonksiyonel kusur sekonder rinoplasti olarak da adlandırılan revizyon operasyonuyla giderilebilmektedir” şeklinde anlattı.

Op. Dr. Şengöz en çok merak edilen operasyona dair deyatları şu şekilde açıkladı: “Minör revizyonlar lokal veya genel anestezi ile, majör revizyonların hemen hemen tamamı ise genel anestezi ile yapılır. Öncelikle burunda oluşmuş olan deformitenin tam olarak tespit edilerek, önceki yapılan burun ameliyatlarının ve burun yapısının durumuna bağlı olarak teknik belirlenir. Burun yapısını oluşturan kıkırdak, kemik ve yumuşak dokuya yeniden şekil verilerek, burun ucundaki düşüklük veya aşırı yükseklik, asimetri, burun sırtındaki çıkıntılı alan veya eksik alan, burundaki eğrilik, burun ucu, burun delikleri düzeltilip ideal bir görünüm sağlanmaya çalışılır. Minör revizyonlar 3045 dk. sürerken, majör revizyonlar 36 saat sürebilir.”

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