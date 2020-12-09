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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Horasan Belediyesi Zabıta ekipleri hijyen denetiminde

İHA

Horasan Belediyesi Zabıta ekipleri hijyen denetiminde

Horasan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüsü bahane ederek fırsatçılık yapan, ürün stoklayan, fahiş fiyat artışına giden ve hijyen kurallarına göz açtırmamak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.
Belediye Başkanı Hüseyin Sağlam’ın talimatıyla korona virüsü bahane ederek Küresel bir salgınla, ulusal mücadelenin verildiği bugünlerde devletimizin tüm organları vatandaşların sağlığı için üst düzey tedbir alırken, ürün fiyatlarında artış yapanlara Zabıta Müdürlüğü göz açtırmıyor. Etiket kontrolü yapan ekipler , esnaflara uyarılarda bulundu fırsatçılık yapan ve ürün stoklayan işyerlerine karşı her türlü tedbiri alarak denetimlerini sıklaştırdı.
Zabıta ekipleri, bugün sabah saatlerinden itibaren denetimlerine başladı. Ekiplerin, ziyaret ettikleri işyerlerinde başta fiyat etiketleri, son kullanma tarihleri ve ürün fiyatlarındaki değişikleri kontrol etti tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapan işyerlerine fırsat verilmeyeceğini ve bu gibi durumlarda işletmelere ciddi oranlarda para cezası uygulanacağını belirtti.
Özellikle personel hijyeni, el hijyeni, personelin sağlığı, ekipman ve işletme dezenfeksiyonu, maske bone eldiven kullanımı, hijyen bariyerleri, havalandırma, açıkta gıda satışı yapılmaması gibi konuların virüsün yayılmasının engellenmesinde büyük önem arz ettiği ilçede faaliyet gösteren fırın, pastane, lokanta gibi gıda işletmelerine anlatıldı.
Horasan Belediyesi yetkilileri de, işyerlerine yönelik denetimlerin periyodik olarak sürdürüleceğini ve vatandaşların bu konuyla ilgili her türlü şikayetlerini Horasan Belediyesi’nin (0442) 711 42 00 nolu telefon hattına İhbar yapabileceklerini hatırlattı.

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