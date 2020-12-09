Erzurum, Ardahan ve Ağrılılar güne karla uyandı (2)

YOLLARI SİS BASTI
Kar yağışının öğle saatlerine kadar devam ettiği Erzurum'da, 12 yerleşim biriminin kent merkeziyle bağlantısı kesildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalara başladı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yük taşıyan TIR sürücüleri, Erzurum-Kars yolu Nenehatun Mahallesi çevresinde araçlarını park ederek, yağışın etkisini kaybetmesini bekledi. Kar yağışıyla birlikte Erzurum'u çevre il ve ilçelere bağlayan yollarda sis etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü yollarda sürücüler dikkatle ilerledi. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2020-12-09 13:58:40
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.