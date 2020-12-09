Büyükşehir’in kar timleri iş başında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir’in kar timleri iş başında

İHA

Büyükşehir’in kar timleri iş başında

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kar Timleri, ulaşımda herhangi bir sıkıntının yaşanmaması için kentte karla mücadele çalışmasına başladı.
Kırsal alan, ana ve ara arterler, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması yapan ekipler, araç ve yaya trafiğinin bulunduğu bölgeleri baştan aşağı temizledi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadelede görev yapacak olan Kar Timleri, tüm ekipmanlarıyla haftada 7 gün 24 saat esasıyla göreve hazır hale getirildi. Bin 335 mahalle ve bağlı yerleşimlerdeki 5 bin 530 kilometrelik yol ağında görev yapacak olan “Kar timleri”, kış mevsimi için hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi’nde görevli ekipler, kar yağışı sonrası karla mücadele çalışmasında canla başla çalışarak şehri kardan temizledi.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Büyükşehir Belediyesi’nin kış mevsimine hazır olduğunu ifade etti. Başkan Sekmen, “Büyükşehir Belediyemizde görevli ekiplerimiz, kar yağışı sonrası karla mücadele çalışmasına başladı. İl genelinde karla mücadele çalışmalarını yaklaşık 1500 personel ve 1000 araçla gerçekleştireceğiz. Hemşerilerimiz kapalı köy yolları ve ulaşımda yaşanan olası bir problemde Büyükşehir Belediyemizin 444 16 25 numaralı Çağrı Merkezi’ni arayabilirler. 20202021 kış sezonunun Erzurum’a sağlık, bereket ve güzellikler getirmesini arzu ediyoruz. Vatandaşlarımızın sorun yaşamaması ve kış mevsimini güzel bir şekilde geçirmeleri için tüm imkânlarımızı bu yıl da halkımızın hizmetine seferber edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum, Ardahan ve Ağrılılar güne karla uyandı (2)
YEREL HABERLER Erzurum, Ardahan ve Ağrılılar güne karla uyandı (2)
Uluslararası Sarıkamış Sempozyumu düzenleniyor
YEREL HABERLER Uluslararası Sarıkamış Sempozyumu düzenleniyor
Horasan Belediyesi Zabıta ekipleri hijyen denetiminde
YEREL HABERLER Horasan Belediyesi Zabıta ekipleri hijyen denetiminde
Erzurum sanayi yatırımlarında ‘Altın Çağını’ yaşıyor
YEREL HABERLER Erzurum sanayi yatırımlarında ‘Altın Çağını’ yaşıyor
Op. Dr. Furkan Şengöz revizyon burun estetiğini anlattı
YEREL HABERLER Op. Dr. Furkan Şengöz revizyon burun estetiğini ...
Erzurum, Ardahan ve Ağrılılar güne karla uyandı
YEREL HABERLER Erzurum, Ardahan ve Ağrılılar güne karla uyandı
Erzurum ticaret sektöründe pozitif seyir
YEREL HABERLER Erzurum ticaret sektöründe pozitif seyir
Erzurum kara teslim oldu
YEREL HABERLER Erzurum kara teslim oldu
BBP Oltu ilçe teşkilatı istifa etti
YEREL HABERLER BBP Oltu ilçe teşkilatı istifa etti
Aşkale beyaz gelinliğini giydi Karayolları ekipleri yollarda kar temizleme çalışması yaptı
YEREL HABERLER Aşkale beyaz gelinliğini giydi Karayolları ekipleri ...
Yerel esnafa bir destek de STK’lardan geldi ETB, ESOB ve OSB Yönetim Kurulu Başkanları ortak basın açıklamasıyla yerel esnafa destek çağrılarını yenilediler
YEREL HABERLER Yerel esnafa bir destek de STK’lardan geldi ETB, ESOB ...
Atatürk Üniversitesi yerli aşıda ilk safhayı tamamladı
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi yerli aşıda ilk safhayı ...
AÇSH İl Müdürlüğünden Kadın Kooperatiflerine tam destek
YEREL HABERLER AÇSH İl Müdürlüğünden Kadın Kooperatiflerine tam ...
Eski eşi tarafından öldürülen anne ve kızları son yolculuğuna uğurlandı Cezaevinden izinle cenazeye katılan oğlu, annesinin mezarına elleri kelepçeli toprak attı
YEREL HABERLER Eski eşi tarafından öldürülen anne ve kızları son ...
Eski eşinin öldürdüğü kadın ve 2 kızının cenazeleri yanyana defnedildi
YEREL HABERLER Eski eşinin öldürdüğü kadın ve 2 kızının cenazeleri ...
Erzurum'da kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor Ardahan eksi 11 ile en soğuk il oldu Palandöken'de kar kalınlığı 11, Sarıkamış'ta 18 santimetreye ulaştı
YEREL HABERLER Erzurum'da kar yağışı hayatı olumsuz yönde ...
Türkiye’den Çin’e ilk ihracat treni Erzurum’a ulaştı
YEREL HABERLER Türkiye’den Çin’e ilk ihracat treni Erzurum’a ulaştı
Erzurum’da uyuşturucu operasyonu 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 9 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Erzurum’da uyuşturucu operasyonu 3 ilde yapılan eş ...
Gazioğlu başarıyı ödüllendirdi
YEREL HABERLER Gazioğlu başarıyı ödüllendirdi
BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını ...
Erzurum’un teşvikli yatırım sayısı 438’e yükseldi
YEREL HABERLER Erzurum’un teşvikli yatırım sayısı 438’e yükseldi
Erzurum kişi başına 23 bin TL kredi kullandı
YEREL HABERLER Erzurum kişi başına 23 bin TL kredi kullandı
Vurularak öldürülen anne ve iki kızının cenazeleri yakınlarına teslim edildi Ölmeden bir gün önce karakolu arayıp eski eşinin kendisini öldüreceğini söylemiş “Raci bizi vurmaya geliyor”
YEREL HABERLER Vurularak öldürülen anne ve iki kızının cenazeleri ...
Aşkale’de pazar denetimi ve HES kodu uygulaması
YEREL HABERLER Aşkale’de pazar denetimi ve HES kodu uygulaması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X