27 gazeteciye drone ehliyeti teslim edildi

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Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti’nce “Demokrasi İçin Medya, Medya İçin Demokrasi” projesi kapsamında düzenlenen drone kursu tamamlandı. 27 gazeteciye drone ehliyetleri teslim edildi.

Erzurum ve bölge illerinden gazetecilerin katıldığı Sapmaz Havacılık eğitmeni Abdurrahman Üstünel gözetiminde ki Drone Eğitimi tamamlandı. Palandöken Kayak Merkezindeki Sway Otel’de, Covid19 tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen kurs sonunda 27 gazeteciye ticari insansız hava aracı pilotu, R/T telsizle haberleşme kursu, insansız hava aracı ticari pilot sertifikaları verildi.

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