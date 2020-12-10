Pandemi farkındalığı için maske ve stetoskoplu kardan adam yaptılar



Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da bir grup esnaf, pandemide farkındalık oluşturmak için maskeli, stetoskoplu kardan adam yaptı.

Merkez Palandöken ilçesi Gazino kavşakta iş yeri bulunan esnaf, kar yağınca her yıl olduğu gibi kardan adam yapmaya karar verdi. İş yerlerinin önündeki karları toplayan esnaf, 2,5 saatte yaklaşık 2 metre uzunluğunda kardan adam yaptı. Havuç ve kömür kullanılmayan kardan adama esnaf, pandemi sürecine dikkat çekmek için maske, stetoskop, bone ve eldiven giydirdi. İş yerinin önündeki kardan adam vatandaşların da dikkatini çekti. Kardan adamla maskeli fotoğraf çekilen vatandaşlar, sosyal mesafe ve temizliğe de dikkat çekti.

Toplumsal bir mesaj vermek için kardan adamı yaptıklarını belirten Yasin Ovat, "Maske takmayanların daha duyarlı olmalarını sağlamak için kardan adama maske taktık. Ayrıca bu süreçte sağlık çalışanlarına destek vermek için de demirden yaptığımız stetoskopu kullandık" dedi.

Esnaf arkadaşlarıyla pandemiye dikkat çekmek için kardan adam yaptıklarını söyleyen Menderes Kırmacı, stetoskopu sağlık çalışanlarını anmak ve destek olmak için kullandıklarını belirtti. Her yıl kardan adam yaptıklarını ifade eden Volkan Çelik, "Bu sene de arkadaşlar toplanarak yaptığımız kardan adama Covid-19'la mücadeleye dikkat çekmek için maske taktık. Maskeyle millete örnek olmak istedik" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2020-12-10 09:33:31



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