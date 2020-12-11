Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli adliyede

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Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA) ERZURUM'da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilerek gözaltına alınan 10 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevkedildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarını takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibinin ardından 8 Aralık'ta Erzurum, İzmir ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde Palandöken Devlet Hastanesi'nde sağlık raporu alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2020-12-11 09:59:08



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