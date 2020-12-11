ETÜ Rektörü Prof. Dr. Çakmak’tan devlet korumasındaki çocuklara destek

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesinde Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof Dr Bülent Çakmak’ın katkılarıyla eğitsel oyun alanı oluşturuldu.

Programa ETÜ Rektörü Prof Dr Bülent Çakmak, eşi Behtiye Çakmak, AÇSH il Müdürü Cemil İlbaş, İl Müdür Yardımcısı Tamer Ekinci Nene Hatun ÇES Müdürü Cevat Çimen ve çocuklar katıldı.

ETÜ Rektörü Prof Dr Bülent Çakmak, burada yaptığı konuşmada bir ülkenin geleceğinin çocuklar ve gençlerle şekilleneceğini belirterek, devlet korumasındaki çocuklara her fırsatta destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Çakmak, çocuklara hitaben yaptığı konuşmada “Sizin gibi gençlerle birlikte olmak bizler için mutluluk verici. Etkinlik alanın oluşturulmasına katlı sağlayan Mine ve Betül Aydın hocalarınız ve Behtiye hanım yoğun gayret içerisinde oldular, amacımız sizlerin en iyi şekilde yetiştirilmenizi sağlamak. Gençlerimizin fiziksel, zihinsel ve psikolojinin gelişimi çok önemli, etkinlik alanıyla zihinsel becerilerinizi ve el becerilerinizi geliştirme imkanı bulacaksınız, geleceğimizin teminatı sizler olduğunuz için en güzel yerlere geleceksiniz. İleride bizlerin yerinde sizler olacaksınız, projemize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bu gibi alanların artmasını temenni ediyorum. Böylesine önemli projelerin hayata geçmesinde emeği geçen AÇSH İl Müdürümüz Cemil İlbaş ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi

AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş ise Rektör Prof. Dr Çakmak ve eşi Behtiye Çakmak’a teşekkür ederek, çocukların sosyalleşmesi ve nitelikli eğitim alması için yoğun gayret içerisinde olduklarını söyledi.

İlbaş, Prof Dr Çakmak’ın sosyal hizmetler konusundaki duyarlılığına teşekkür ederek şunları söyledi: “Oyun oynamak çocuklar için yemek yemek ve uyumak gibi doğal ihtiyaçtır. Aynı zamanda çocuğun psikolojik sosyal ve zihinsel gelişimini desteklemektedir.Çocuğun hayal dünyası,eğlencesi kişilik gelişiminin en önemli etmenidir. Oyun en iyi eğitim öğretim metotlarından biridir. Böylesine önemli bir projeye imza atan rektör hocamıza, eşi Behtiye hanıma, projemize emeği geçenlere, kuruluş yönetici ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum”

Konuşmaların ardından etkinlik alanının açılışı gerçekleşti ve pasta kesimi yapıldı.

Prof Dr Çakmak, eşi Behtiye Çalmak ve AÇSH İl Müdürü İlbaş çocuklarla bir süre sohbet ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.