Erzurum’da, cuma namazı sonrası yağmur duası edildi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum’da cuma namazı sonrası yağmur duası edildi

İHA

Erzurum’da cuma namazı sonrası yağmur duası edildi

Erzurum’da, cuma namazı sonrası yağmur duası edildi.
Türkiye genelindeki tüm camilerde cuma namazı hutbesinde ‘Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız’ konulu hutbe okundu. Suyun israf edilmemesi ve bilinçli kullanılmasını konu alan hutbede, ihtiyaçtan fazla kullanılan suyun geleceği tehlike altında bırakacağına dikkat çekildi.
Erzurum’da tarihi Lala Paşa Camii'nde de cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kılınan namazın ardından vatandaşlar yağmur duası etti. Cami içerisinde yaşanan yoğunluğun yanı sıra soğuk havaya rağmen çok sayıda vatandaş da cami avlusunda açık alanda cuma namazını kıldı, yağmur duasına katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Çakmak’tan devlet korumasındaki çocuklara destek
YEREL HABERLER ETÜ Rektörü Prof. Dr. Çakmak’tan devlet korumasındaki ...
Traktör ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Traktör ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
BB Erzurumspor Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına ...
Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli ...
Ruslara geçit vermeyen Uzunahmet Tabyaları'nda yıkılma tehlikesi
YEREL HABERLER Ruslara geçit vermeyen Uzunahmet Tabyaları'nda ...
Sokak satıcılarına operasyon Erzurum, İstanbul ve İzmir’de 10 şüpheli eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındı
YEREL HABERLER Sokak satıcılarına operasyon Erzurum, İstanbul ve ...
Süt toplamada yeni dönem başlıyor
YEREL HABERLER Süt toplamada yeni dönem başlıyor
Türk gençliğinin yeni dijital eğitim platformu “Bilgi Ocakta” yayında
YEREL HABERLER Türk gençliğinin yeni dijital eğitim platformu “Bilgi ...
Erzurum'da 2 bin 73 cami dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Erzurum'da 2 bin 73 cami dezenfekte edildi
Erzurum Valisi Okay Memiş: “Dünya İnsan Hakları Günü kutlu olsun”
YEREL HABERLER Erzurum Valisi Okay Memiş: “Dünya İnsan Hakları Günü ...
Yürekseven: “Erzurumsporlu olmak ayrıcalıktır”
YEREL HABERLER Yürekseven: “Erzurumsporlu olmak ayrıcalıktır”
Rektör Çomaklı’dan Zafer Günü Töreni Mesajı
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı’dan Zafer Günü Töreni Mesajı
Yeni bakteri cinsi ve türü keşfedildi
YEREL HABERLER Yeni bakteri cinsi ve türü keşfedildi
Erzurum dondu
YEREL HABERLER Erzurum dondu
Pandemi farkındalığı için maske ve stetoskoplu kardan adam yaptılar
YEREL HABERLER Pandemi farkındalığı için maske ve stetoskoplu kardan ...
Pandemide sokağa kurduğu dev semaverle müşterilere paket çay servisi yapıyor
YEREL HABERLER Pandemide sokağa kurduğu dev semaverle müşterilere ...
Erzurum'da kahveler kapanınca, semaverler sokağa kuruldu
YEREL HABERLER Erzurum'da kahveler kapanınca, semaverler sokağa ...
27 gazeteciye drone ehliyeti teslim edildi
YEREL HABERLER 27 gazeteciye drone ehliyeti teslim edildi
İspir’li kadınların başarısı taçlandı
YEREL HABERLER İspir’li kadınların başarısı taçlandı
Büyükşehir’in Covıd-19’a karşı temizlik seferberliği sürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir’in Covıd-19’a karşı temizlik seferberliği ...
Vergi Dairesi Başkanı Atabek’ten, Başkan Yücelik’e ziyaret
YEREL HABERLER Vergi Dairesi Başkanı Atabek’ten, Başkan Yücelik’e ...
Erzurum, Ardahan ve Ağrılılar güne karla uyandı (3)
YEREL HABERLER Erzurum, Ardahan ve Ağrılılar güne karla uyandı (3)
Büyükşehir’in kar timleri iş başında
YEREL HABERLER Büyükşehir’in kar timleri iş başında
Erzurum, Ardahan ve Ağrılılar güne karla uyandı (2)
YEREL HABERLER Erzurum, Ardahan ve Ağrılılar güne karla uyandı (2)

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X