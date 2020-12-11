Erzurum’da, cuma namazı sonrası yağmur duası edildi.
Türkiye genelindeki tüm camilerde cuma namazı hutbesinde ‘Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız’ konulu hutbe okundu. Suyun israf edilmemesi ve bilinçli kullanılmasını konu alan hutbede, ihtiyaçtan fazla kullanılan suyun geleceği tehlike altında bırakacağına dikkat çekildi.
Erzurum’da tarihi Lala Paşa Camii'nde de cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kılınan namazın ardından vatandaşlar yağmur duası etti. Cami içerisinde yaşanan yoğunluğun yanı sıra soğuk havaya rağmen çok sayıda vatandaş da cami avlusunda açık alanda cuma namazını kıldı, yağmur duasına katıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.