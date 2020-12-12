BB Erzurumspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig'in 12. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek BB Erzurumspor, hazırlıklarını tamamladı.
Erzurumspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik ağırlıklı çalışmalarla sona erdi. Ardından oyuncular kulüp tesislerinde kampa girdi.
BB Erzurumspor Gençlerbirliği karşılaşması yarın 13.30’da Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek.
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