Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Gençlerbirliği maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Gençlerbirliği maçının ardından

DHA

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Gençlerbirliği maçının ardından


Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA) SÜPER Lig´in 12´nci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor evinde Gençlerbirliği´ne 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörleri değerlendirmelerde bulundu.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, bir şeyleri değiştirmeye çalıştıklarını ancak bunu skora yansıtamadıklarını söyledi. Çimşir, "Bugün kendi sahamızda kazanmak istiyorduk ama maalesef kaybettik. Oyun başlangıcımız iyiydi, pozisyonlar bulduk. Ama bu süreçlerde golü bulup öne geçemediğiniz zaman maalesef sonrasıyla alakalı kırılmalar yaşayabiliyorsunuz. 10´uncu günümüz, 3´üncü maçımız; 3 mağlubiyetimiz var. Elimizde sihirli değnek yok. Bir şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz, oyun olarak bir şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz. Ama bunu maalesef skor anlamında yansıtamadık. Biz çalışmaya devam edeceğiz, sabredeceğiz. Neyi ne kadar değiştirebilir, geliştirebiliriz; onun mücadelesini verip yolumuza devam edeceğiz" dedi.
"GALİBİYETİ BAŞKANA ARMAĞAN EDİYORUZ"
Kazandıkları için mutlu olduklarını ifade eden Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ise şunları kaydetti:
"Ben bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyorum. Maçın başından düdüğün son dakikasına kadar, sahada iş disiplinimizden hiç kopmadan mücadele ettik ve attığımız bir golle de maçı kazandık. Hakemleri kutluyorum çok iyi bir maç yönettiler. Erzurumspor teknik kadrosunu ve futbolcularını da tebrik ediyorum. Oyunun geneline baktığımız zaman her iki takım da oyun oynamak istedi, kazanmak istedi. Bizim için çok önemli bir maçtı. Bıçak sırtı gibi bir maçtı. Kazandığımız için de mutluyuz. Başkanımızın bize çok büyük destekleri var, bu maç ona bir armağanımız olsun. Gençlerbirliği olarak hem genç oyuncularımızla hem de tecrübeli oyuncularımızla iyi bir karma yapıp daha iyi bir Gençlerbirliği yapmak istiyoruz. Önümüzdeki maçlara bakmak istiyoruz. Geçen hafta kazanmıştık, özgüvenimiz arttı, bu hafta da kazanınca özgüvenimiz daha da arttı. İşin içerisine genç oyuncularımızı da katarak Gençlerbirliği çıtasını iyice yükseltmek istiyoruz."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Hüseyin Çimşir´in açıklamaları
- Mustafa Kaplan´ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2020-12-13 16:21:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hüseyin Çimşir: "Bugün kendi sahamızda kazanmak istiyorduk ama maalesef kaybettik"
YEREL HABERLER Hüseyin Çimşir: "Bugün kendi sahamızda kazanmak ...
Mustafa Kaplan: “Bıçak sırtı gibi bir maçtı, kazandığımız için de mutluyuz”
YEREL HABERLER Mustafa Kaplan: “Bıçak sırtı gibi bir maçtı, ...
Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Gençlerbirliği: 1 (Maç ...
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Gençlerbirliği: 0-1
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Gençlerbirliği: 0-1
Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Gençlerbirliği: 0 (İlk ...
BB Erzurumspor - Gençlerbirliği (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER BB Erzurumspor - Gençlerbirliği (FOTOĞRAFLAR)
Yakutiye Belediyesi Gençlik Meclisi’nin gönüllü gençlerinden anlamlı etkinlik Yakutiye Gençlik Meclisi kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için seferber oldu
YEREL HABERLER Yakutiye Belediyesi Gençlik Meclisi’nin gönüllü ...
Büyükşehir’den sağlık çalışanlarına kayak eğitimi
YEREL HABERLER Büyükşehir’den sağlık çalışanlarına kayak eğitimi
BB Erzurumspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını ...
Tekman’da ot yangını
YEREL HABERLER Tekman’da ot yangını
Erzurum’da sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Erzurum’da sokaklar boş kaldı
Sağlıkçılar için düzenlenen kayak kursunda engelli oğluna kızak keyfi yaşattı
YEREL HABERLER Sağlıkçılar için düzenlenen kayak kursunda engelli ...
İnsan sağlığı için zararlı olmayan yeni bakteri cinsi ve türü keşfedildi Bacillus pasinlerensis ve Calidifontibacillus erzurumensis bakterileri literatüre eklendi
YEREL HABERLER İnsan sağlığı için zararlı olmayan yeni bakteri cinsi ...
Uçar’dan Karataş’a hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Uçar’dan Karataş’a hayırlı olsun ziyareti
Covid-19 savaşçıları kayak yaparak stres attı
YEREL HABERLER Covid-19 savaşçıları kayak yaparak stres attı
Erzurum'da hem yağmur hem de kar duası edildi
YEREL HABERLER Erzurum'da hem yağmur hem de kar duası edildi
Sağlıkçılara motivasyon için kayak kursu düzenlendi
YEREL HABERLER Sağlıkçılara motivasyon için kayak kursu düzenlendi
Memiş: “Sanayileşmeyi önemsiyoruz”
YEREL HABERLER Memiş: “Sanayileşmeyi önemsiyoruz”
Ebu İshak Türbesi’nde restorasyon çalışması tamamlandı
YEREL HABERLER Ebu İshak Türbesi’nde restorasyon çalışması ...
Erzurum’da cuma namazı sonrası yağmur duası edildi
YEREL HABERLER Erzurum’da cuma namazı sonrası yağmur duası edildi
ETÜ Rektörü Prof. Dr. Çakmak’tan devlet korumasındaki çocuklara destek
YEREL HABERLER ETÜ Rektörü Prof. Dr. Çakmak’tan devlet korumasındaki ...
Traktör ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Traktör ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
BB Erzurumspor Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına ...
Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X