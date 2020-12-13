Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Gençlerbirliği maçının ardından



Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA) SÜPER Lig´in 12´nci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor evinde Gençlerbirliği´ne 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörleri değerlendirmelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, bir şeyleri değiştirmeye çalıştıklarını ancak bunu skora yansıtamadıklarını söyledi. Çimşir, "Bugün kendi sahamızda kazanmak istiyorduk ama maalesef kaybettik. Oyun başlangıcımız iyiydi, pozisyonlar bulduk. Ama bu süreçlerde golü bulup öne geçemediğiniz zaman maalesef sonrasıyla alakalı kırılmalar yaşayabiliyorsunuz. 10´uncu günümüz, 3´üncü maçımız; 3 mağlubiyetimiz var. Elimizde sihirli değnek yok. Bir şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz, oyun olarak bir şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz. Ama bunu maalesef skor anlamında yansıtamadık. Biz çalışmaya devam edeceğiz, sabredeceğiz. Neyi ne kadar değiştirebilir, geliştirebiliriz; onun mücadelesini verip yolumuza devam edeceğiz" dedi.

"GALİBİYETİ BAŞKANA ARMAĞAN EDİYORUZ"

Kazandıkları için mutlu olduklarını ifade eden Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ise şunları kaydetti:

"Ben bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyorum. Maçın başından düdüğün son dakikasına kadar, sahada iş disiplinimizden hiç kopmadan mücadele ettik ve attığımız bir golle de maçı kazandık. Hakemleri kutluyorum çok iyi bir maç yönettiler. Erzurumspor teknik kadrosunu ve futbolcularını da tebrik ediyorum. Oyunun geneline baktığımız zaman her iki takım da oyun oynamak istedi, kazanmak istedi. Bizim için çok önemli bir maçtı. Bıçak sırtı gibi bir maçtı. Kazandığımız için de mutluyuz. Başkanımızın bize çok büyük destekleri var, bu maç ona bir armağanımız olsun. Gençlerbirliği olarak hem genç oyuncularımızla hem de tecrübeli oyuncularımızla iyi bir karma yapıp daha iyi bir Gençlerbirliği yapmak istiyoruz. Önümüzdeki maçlara bakmak istiyoruz. Geçen hafta kazanmıştık, özgüvenimiz arttı, bu hafta da kazanınca özgüvenimiz daha da arttı. İşin içerisine genç oyuncularımızı da katarak Gençlerbirliği çıtasını iyice yükseltmek istiyoruz."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Hüseyin Çimşir´in açıklamaları

- Mustafa Kaplan´ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2020-12-13 16:21:15



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