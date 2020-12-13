AK Parti Erzurum Milletvekili Altınok’un Covid-19 testi pozitif çıktı

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AK Parti Erzurum MilletvekiliAvrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Selami Altınok’un Covid19 testi pozitif çıktı.

Durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Altınok, “Covid19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Hamdolsun, şu an iyi durumdayım ve tedavim doktorlarımızın tavsiyesi doğrultusunda evde devam ediyor. Hayır dualarınızı eksik etmemenizi istirham ediyorum. İrtibatlı olduğum dostlarımızın dikkatli olmalarını hususen rica ediyorum” dedi.

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